Campana: “Subir aranceles no soluciona el problema”

Tras un año de anuncio, la política de elevar aranceles a ciertas importaciones vuelve al debate. Se espera que para esta semana, el frente económico del Gobierno defina la implementación o no de esta medida que, a la mesa de discusión llegará sin el apoyo de una figura clave: Para Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, restringir el ingreso de productos al país no será la solución para resolver los problemas económicos que el país tiene.

En junio del 2017, Campana fue el encargado de anunciar el posible incremento de aranceles a 375 subpartidas según el techo permitido por la Organización Mundial de Comercio, en aras, según dijo, “de fomentar la producción local, la exportación, el consumo nacional y proteger la dolarización”. Sin embargo, las críticas del sector empresarial, que venía sufriendo los efectos de más de dos años de salvaguardias, sirvieron de presión para que esta medida no entrara en vigencia. Ahora, con una nueva visión de Gobierno, y con un frente económico que tiene a Richard Martínez, un exdirigente empresarial, como una de sus principales cabezas, Campana admite que subir aranceles no sería la mejor opción. “Creo que eso podría generar entre $ 250, $ 300 millones al año, pero con eso realmente no solucionamos los problemas económicos que tiene el país, con eso no vamos a generar más trabajo”, dijo ayer durante un conversatorio con periodistas en Guayaquil, que tenía como fin el difundir las bondades del proyecto de Ley de Fomento Productivo que hoy se analiza en la Asamblea.

Para empresarios como Juan Javier Sánchez, gerente de la importadora Estuardo Sánchez, implementar nuevamente medidas restrictivas no es el camino. Con las salvaguardias aplicadas por el Gobierno de Correa, muchas empresas se perjudicaron y se perdieron empleos. Trabajar ahora con incertidumbre, sin saber cuál será la decisión final del Gobierno sobre este tema, dijo, tampoco es oportuno, pues no se puede planificar.

El ministro cree que Ecuador tiene que buscar soluciones de largo plazo y eso significa “tener mayor apertura comercial, buscar nuevos mercados y no necesariamente tener que ir al proteccionismo”. Y en esa línea, dijo, él y su equipo siguen trabajando. Mencionó el acuerdo comercial que para el 25 de junio se tiene previsto firmar con el EFTA y que servirá para potenciar las exportaciones a Europa. Para este segundo semestre, agregó, se espera la reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones (TIC) con Estados Unidos, como paso previo a firmar un acuerdo que permita mejorar las condiciones de ingreso del 30 % de la oferta exportable que está yendo a ese destino. La meta, dijo, es concretar la negociación en un periodo de dos años.

La misma ruta de negociación se seguirá con México, Corea del Sur y Canadá, aunque mencionó que estos dos últimos países han puesto como condicionante, llegar primero a un acuerdo que les permita tener un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI). Un proceso que, aseguró, hoy está en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Cancillería ha entregado los textos a cada embajada. Sin embargo, sí nos preocupa la falta de respuesta que existe por parte de algunos países”.

EE.UU.

Ecuador espera que para este segundo semestre se reactive el Consejo de Comercio e Inversiones (TIC) con Estados Unidos, como paso previo a la firma de un acuerdo.

Tratados

Cancillería ya entregó los textos a las 17 embajadas con las que se busca acordar nuevos Tratados Bilaterales de Inversión. Pero no todos los países han contestado.

La CAN

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) aún no ha emitido un pronunciamiento sobre la tasa aduanera. Ecuador no la retirará, está a la espera del dictamen.