La violencia se extiende en el fútbol nacional

El 29 de abril pasado -en el juego con Deportivo Cuenca- , un futbolista de la sub-18 de Guayaquil City esperó una ambulancia durante 40 minutos, tirado en la cancha, y al no recibir la asistencia, tuvo que ser trasladado al hospital en el balde de una camioneta.

El informe arbitral señala que “el equipo local no presentó camilleros, pancartas para anunciar las sustituciones o el tiempo de adición y tampoco hubo policías en el estadio”, por lo que ante “falta de garantías” decidió suspender ese cotejo y el de la sub-18.

Los árbitros no dirigirán en Quito

Luis Muentes, presidente del gremio arbitral, dio a conocer las medidas que tomarán, como protesta por los atentados sufridos el fin de semana.

“El que agrede debe asumir las consecuencias, esto no debe quedar en la impunidad. No nos vamos a presentar en dos partidos de reserva y el de Primera entre Aucas y Universidad Católica. Los compañeros ya están advertidos, Omar Ponce no viajará a Quito”, sentenció Muentes.

Miguel Almeida, presidente de Universidad Católica, lamentó la decisión de los colegiados, recordando que la Ecuafútbol sancionará a los implicados y no le parece justo que el primer equipo pague por lo sucedido en otra categoría. MGD