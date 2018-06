Valderrama: “Si viene el Bolillo pierde Panamá y gana Ecuador”

Sus rizos y pulseras lo hacen único. Carlos ‘Pibe’ Valderrama, el mejor jugador colombiano de todos los tiempos, es huésped de Guayaquil. Anoche jugó en el parque Samanes ante los amigos de Cristhian Noboa. El gran volante habló con EXPRESO de manera exclusiva sobre su vida, lo que hace y lo que le sirvió el sacrificio en su carrera. Leyó la nota de este Diario en la que Noboa contó que desde pequeño soñaba con tomarse una foto con él. El colombiano dijo que también quería fotografiarse con Noboa, sabiendo que es un tipazo.

- ¿De Pescaíto, su barrio en Santa Marta, para el mundo?

Sí, señor. Salí de mi lindo barrio. De donde yo vengo lo único que necesitamos es oportunidad, nada más. A mí me salió una y la aproveché para poder representar a mi sector y a Colombia.

- ¿Y cómo se aprovechan esas oportunidades?

Uno que es de un barrio popular, cuando tiene la oportunidad hay que subirse en el bus y nada más. En todas partes lo puedes hacer. Solo es cuestión de estar listo.

- Jaricho, su padre, ¿qué tanto influyó?

Yo vengo de casa humilde, pero con principios. Mi padre fue un tipo espectacular. Me enseñó todo.

- ¿Antes de morir qué le dijo?

Lo de siempre. Cuando me ‘jui’ (fui) siempre volví al barrio, eso ha sido lo más lindo. Lo único que me hace falta de él es su beso y la alegría que tenía. Él siempre andaba contento. Fue profesor y jugador de fútbol. Era un maestro de Matemáticas y Educación Física. Recuerdo que le gustaba hacer equipos en los barrios, era como un dirigente. Era ‘mamador de gallo’ (bromista), al máximo. Yo me contagié de él. Por eso soy así. La vida es una sola.

- ¿El Pibe del barrio?

- Yo era un chico esquinero, paraba en las calles de mi barrio querido. Comía algo cuando había, pero cuando no tenía, debíamos aguantar el hambre (risas).

- ¿Hernán Darío Gómez está cerca de llegar a la selección de Ecuador?

- Sí, entonces va a perder Panamá y va a ganar Ecuador. Sería fantástico. Es un gran entrenador. Seguro que ustedes salen triunfadores.

- ¿Cuántas pulseras carga?

- En este momento 22, no sé si me van a regalar más aquí. Todas me las regalan. No las compro. Cada vez me están dando. Las que no alcanzo a ponerme las guardo, para cuando estas se dañen.

- ¿Ese pelo cómo lo cuida?

- Normal, no hay drama, agua y jabón nada más.

-¿Hay secreto para el cabello?

- Qué secreto vamos a tener para esta vaina. Champú hay y se lo usa cuando se tiene. Agua y jabón y nada más. Si no hay nada de eso, basta con agua.

- Colombia en Rusia 2018, ¿cómo la ve?

- Estoy entusiasmado. Nos va a ir bien, tenemos un equipo bueno. Podemos mejorar lo que hicimos en Brasil. Ya quiero que sea el Mundial.

- Noto que le duele que no vaya Ecuador al Mundial.

- Claro que duele. Un equipo con 12 puntos de entrada lo decía todo. Yo lo vi jugar, gran equipo. Esta era una buena generación. Es una lástima que no clasificaran.

- Cuando le nombran Ecuador, ¿qué recuerda?

- Todo, es como un solo país con Colombia, nos llevamos bien. Acá tengo un amigo especial que es espectacular, Álex Aguinaga, el 10 de Ecuador. Cuando yo iba con mi selección me lo enfrentaba. Recuerdo que en mi época los 10 eran así: por Ecuador Álex, Bolivia tenía al Diablo Etcheverry, Zico a Brasil.

- Si un chico que está comenzando le pide un consejo, ¿qué le dice?

- Uno solo: disciplina. Ese es el gran secreto en todo. El talento lo tienes. Tenía siete años y jugaba en las calles, nadie nos iba a ver. Ahora es más fácil todo. Existen los cazatalentos, ellos te van a buscar donde estés. A eso le pones disciplina y seguro que vas a llegar. Les cuento algo: yo al Mundial fui cuando tenía 26 años. ¿Sí ven? 26. Los chicos de ahora van ‘pelados’. A Europa me fui ya grandecito, ahora se van a los 15. A los muchachos les digo una sola cosa: que si les gusta el fútbol, que lo tomen como una profesión, que se dediquen por completo.

- ¿Cuándo se va a Rusia?

- Voy de comentarista para RT y Fútbol de primera. Si Dios permite me voy el martes, pero primero debía de estar con ustedes.

-Cristhian Noboa es un jugador ecuatoriano que lo vio por televisión toda su carrera. Nos contó que soñaba con tomarse una foto con usted.

- Nooo, es todo lo contrario, yo soy el que me quiero tomar muchas fotos con él. Es un gran jugador.

- ¿El Pibe Valderrama por qué no da clases de cómo ser jugador fuera de la cancha a muchos que no han llegado y son antipáticos?

- Eso viene por dentro. Si quieres, tú puedes vivir con alegría. Todos sabemos para dónde vamos, entonces es mejor ser cordial siempre. Sonreír es fantástico. Mira cuánto nos hemos reído con esta entrevista.