“No depende de mí llegar a Barcelona”

Con la salida de Darío Aimar al fútbol de México, Barcelona estaría reforzando ese puesto. Los nombres comenzaron a sonar y uno de los que más fuerza tiene es de Arturo Mina, el exjugador de Independiente del Valle, River de Argentina y ahora del Yeni Malatyaspor.

El Rey Arturo, como le dicen, habló en exclusiva con EXPRESO sobre la posibilidad de vestir la camiseta del Ídolo.

“Todos saben que de pequeño mi equipo es Barcelona. La idea me gusta, no lo puedo negar, pero en realidad yo tengo contrato por dos años más con el Yeni Malatyaspor (Turquía)”, expresó un sorprendido Mina al ver invadido con sus nombres las redes sociales que lo relacionan con el Barcelona a partir de julio de este año.

El futbolista que juega en Turquía y en las próximas horas estará de regreso en Medio Oriente para entrenar, fue muy claro: “En este momento yo no tengo representante y todo lo que se tenga que hablar es con los dirigentes, pero ellos hasta este momento de la entrevista no se han contactado conmigo”, expresó el jugador.

Mina recuerda que en el 2016, cuando estaba con River Plate en la Florida Cup, ya hubo un acercamiento para que llegue al conjunto amarillo.

“Hasta ahora no he hablado con ningún directivo sobre esta posibilidad. Pero hace un tiempo se me acercó alguien del equipo y le dije que yo era hincha de Barcelona y, si Dios lo permite, algún día me gustaría jugar en el Monumental. Pero en este momento eso no depende de mí. No les puedo decir a los directivos de Turquía que me voy a quedar (en Ecuador), eso no”, dijo Mina vía telefónica.

Por ahora la llegada de Arturo depende de lo que traten con el equipo Yeni Malatyaspor, pero ellos están contentos con el rendimiento en estos 11 meses que tiene el zaguero en Turquía. JR