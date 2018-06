Un mundial sobre ruedas

Roberto Fernández se acaricia su barba desaliñada, posa con varios hinchas y pregunta por la Plaza Roja. Solo quiere llegar al conocido punto de la capital rusa, fotografiarse allí como símbolo de victoria y descansar. “Acabo de llegar, sentí que ya estaba cerca y me he puesto a llorar. Ha sido una sensación extraña, no me había pasado antes, un sentimiento de plenitud”.

Junto a su ilusión, han viajado con él 73 kilos de equipaje, comida, regalos y banderas. Muchas banderas que cuelgan de la parte trasera de su vehículo como trofeo de cada uno de los diez países que recorrió. No es un fanático ferviente, aunque sí jugó hasta los 25 años en equipos locales de su ciudad. Ni siquiera tiene entradas. “¿Conseguiré, no?”, pregunta con una sonrisa.

La realidad es que difícilmente lo hará, ya que no ha oído hablar del FanID, una especie de pasaporte de hincha indispensable para los fanáticos y que, por supuesto, no tiene. “Pues al FanFest, que seguro hay ambiente”, razona, sin darle mayor importancia, así como cuando en Polonia, por ejemplo, se le rompieron los radios de la llanta en tres ocasiones, fue timado en dos tiendas de reparación y, cuando ya se dirigía a Lituania, un camión lo sacó de la calzada y pinchó una llanta. “Me senté en un costado y lloré. Pensé que no merecía la pena seguir”.

Abrió una caja de plástico que porta en la parte delantera de su bici, cambiada durante el trayecto, buscó entre el arroz desperdigado, la pasta y el cacao, que también se le regó, y encontró unos frutos secos. Poca comida más tiene debido a su corto presupuesto por mes. Recuperó fuerzas, encontró un lugar donde “plantar” la tienda de campaña y descansó para reiniciar el viaje al día siguiente. Es vegetariano y tiene tres premisas: no ir a restaurantes, no pagar por dormir y no pagar por agua. Así logró llegar hasta Letonia después de 70 días de viaje, a una media de unos 100 kilómetros al día hasta completar los 6.000 totales, más allá de alguna zona de descanso en ciudades en las que conoció gente y “alguna que otra chica”. Su último punto antes de arribar a la capital moscovita fue la frontera con Letonia, a donde llegó el jueves 14 a las 22:30. Su visado iniciaba el 15, por lo que tuvo que esperar unos minutos. En cuanto a la seguridad, solucionado. “La verdad, el proceso de ingreso fue muy poco estricto. Había seis casetas de pasaporte, un policía me preguntó cómo me pagaba las cosas y omití un poco la realidad, digamos”.

“Voy a coger el tren directo”, le mintió, y puso la dirección falsa de una amiga imaginaria. “Coló”, dice riéndose ahora, apurando la segunda cerveza rusa que se bebió sediento. Otro abrazo, esta vez de un niño ruso que le obsequia unas galletas. “Qué subidón, tío. Tenemos que dar nuestro tiempo para que la gente sea feliz. Ese es mi pensamiento. Una de las cosas que hago es dar energía. Y la gente me recibe con gusto, me apoyan y me ayudan con algo de dinero”.

Ahora tiene por delante un mes para moverse por el país. No pierde la esperanza de poder entrar a algún estadio y también quiere llegar a San Petersburgo en algún momento. Para la “semi de España”, desea, porque la final la tiene más complicada. Su visado terminará el 14 de julio, ya que se confundió de fecha y debe salir del país para regresar a Valencia y generar dinero para volver a viajar. “La multa solo es de 1.500 rublos”, le explica un moscovita. “Ah, entonces la pago y me quedo a la final, jod...”.

Aventurero

