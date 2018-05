Ni la muerte los va a separar

La idea original surgió a mediados de los años noventa. Cada domingo un aficionado del Betis español llevaba oculto en un cartón de leche las cenizas de su padre al estadio Benito Villamarín, para que así “continúe viendo” los partidos de su equipo. Fue entonces cuando el presidente del club se decidió a construir en dicho recinto una sala columbario para albergar las urnas con las cenizas de los socios que quisieran seguir al equipo incluso más allá de la muerte.

Se le dio el nombre de columbario a los nichos destinados a contener las urnas cinerarias en los sepulcros de las familias romanas.

Esa iniciativa, que pronto se extendería a varios países, hoy llega a Ecuador, gracias a un acuerdo entre Emelec y Jardines de Esperanza, para instalar un columbario dentro del estadio Banco del Pacífico-Capwell, concretamente del lado de la calle Pío Montúfar.

El lugar se llamará Espacio Memorial Club Sport Emelec, siendo el Bombillo el pionero en una iniciativa que gana terreno en todo el continente europeo y que lo trajo a Sudamérica el Nacional uruguayo.

La instalación de tan novedoso sistema en el país se da como parte del proceso de remodelación del estadio del campeón ecuatoriano, según le dio a conocer de forma exclusiva a EXPRESO Manuel Carrera, gerente general de Jardines de Esperanza.

“Es un proyecto que lo venimos manejando desde hace unos nueve meses. En primera instancia tendremos cerca de 900 cenizarios. Los costos aún no están definidos, porque dependerán de algunos factores, pero, incluida la cremación, el traslado y el espacio requerido, serían alrededor de 2.000 dólares”, explica Carrera.

Cada contrato puede durar entre 15 y 25 años (renovables). Si una persona que haya adquirido el servicio fallece antes de la inauguración de los nichos, sus restos cremados descansarán en Jardines de Esperanza de forma gratuita y una vez finalizada la obra se realizará el traslado a la Caldera.

“El Capwell estará a la altura de los mejores estadios del mundo. Es algo innovador, que de alguna forma anima a los hinchas a demostrar hasta dónde llega su amor por el equipo”, acota Carrera.

Para llevar adelante el proyecto se solicitó el permiso del Municipio de Guayaquil y las autoridades de salud y se cumplieron todos los requerimientos que el caso amerita.

La posibilidad de ampliar el espacio inicial dependerá de algunas modificaciones del escenario, que a su debido tiempo el club analizará.

Como todo cenizario, tendrá guardias de seguridad y estará abierto desde las 09:00 hasta las 17:00, los 365 días del año.

Aunque la prioridad la tendrá los socios (a quienes incluso se les aplicarían los descuentos del caso), cualquier persona identificada con Emelec podrá acceder a este servicio. Será una forma de medir cuán grande es el amor del hincha por su institución, haciendo realidad el estribillo que dice: “Ni la muerte nos va a separar... desde el cielo te voy a alentar”.

Para saber

Atractivo

Desde este mes entrará en funcionamiento la ‘Experiencia Capwell’. Se trata de recorridos turísticos dentro del estadio de Emelec. Para ello se firmó un convenio con una operadora. Incluirá la visita al rooftop y al beer garden ubicados en la torre de la avenida Quito y San Martín.

Respaldo

La iniciativa forma parte del plan de regeneración urbana que el Municipio de Guayaquil le aprobó a la dirigencia del Bombillo.

La dirigencia de Emelec no reconoce a barristas

La Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) debía definir ayer si sancionaba al estadio Capwell por los incidentes producidos en el juego entre Emelec y Aucas.

Antes del inicio de la sesión, Álex De La Torre, vicepresidente de la FEF, dijo que a su criterio el asunto debía solucionarse de alguna manera, incluso con la utilización de vídeos. “A mí sí me preocupa lo que se viene dando en el estadio Capwell de un tiempo hacia acá. Voy a conversar con los miembros de disciplina, para que se analice el informe del árbitro y del comisario de juego”.

Previamente, el presidente de Emelec, Nassib Neme, dio a conocer un pronunciamiento oficial. “Para nosotros no existen barras, no podemos expulsar a quienes no son parte de nuestra organización ni del espectáculo. Existen espectadores. Los vídeos de los incidentes son regularmente enviados a la policía, que legalmente debe identificar a los protagonistas de cualquier incidente y detenerlos. Como club reconocemos socios, 14.000 a la fecha, pero no reconocemos barras de ningún tipo. No sabemos quiénes son, ni a quiénes representan”.