El sueño terminó antes de abordar

El Mundial de Rusia quedó como una utopía. A pesar de que fueron figuras en sus equipos y muchas veces jugaron como titulares en sus selecciones, algunos nombres famosos se quedaron en el último filtro ayer, en el cierre del plazo para presentar las nóminas definitivas.

El caso más llamativo es el de Leroy Sané. El alemán, de 22 años, fue ganador del premio a mejor jugador joven de la temporada en la Premier League de Inglaterra. Fue titular en el Manchester City campeón. Sus números fueron 14 goles y 17 asistencias en 49 partidos.

Su ausencia generó polémica en Alemania. El entrenador Joachim Low justificó su decisión en la insuficiente entrega del jugador. “Es posible que no haya dado todo en sus partidos con el equipo nacional”, argumentó. Además, explicó que desde septiembre le dará más fuerza en la selección.

Sané evitó los micrófonos. Solo se limitó a molestar en Instagram al inglés Kyle Walker, su compañero en el City, después de que le mostró su apoyo. “Bueno, tienes suerte de no tener que enfrentarte contra mí, hermano”, publicó.

Otra de las ausencias llamativas se dio en Colombia. Edwin Cardona fue titular en las eliminatorias sudamericanas y fue parte de todo el proceso de preparación para el Mundial.

Su ausencia de la nómina definitiva, según medios colombianos, está relacionada a problemas disciplinarios. El volante ofensivo estuvo involucrado en un supuesto acto de violencia de género. Asimismo, en uno de los últimos compromisos contra Corea del Sur, se metió en líos por un gesto racista.

Christian Benteke, un habitual en la selección belga, con 32 partidos y 12 goles, también verá la Copa del Mundo por televisión. Su ausencia provocó una gran reacción en Bélgica, porque su lugar fue ocupado por Adnan Januzaj, quien no participó en las eliminatorias. Incluso, desde 2014, cuando fue llamado por primera vez, únicamente ha participado en seis cotejos.

Por su parte, Ricardo Gareca dio el listado definitivo de Perú hace dos semanas. En este no se encontraba el delantero Paolo Guerrero, debido a su suspensión por dopaje, tras dar positivo en cocaína.

Sin embargo, cuando Guerrero recibió la autorización para intervenir en el Mundial, el entrenador se vio obligado a revisar su nómina. Y el gran damnificado de ayer fue Sergio Peña, del Granada.

Peña lo recibió bien. Al menos eso dijo. “Todos estábamos pendientes de que Paolo pueda volver. Era lo que queríamos. La verdad estoy contento por él, triste porque me toca salir y no estar en el Mundial, pero la verdad me siento parte del grupo y lo voy a seguir apoyando”, indicó al dejar la concentración.

En Dinamarca se registró la última baja. Aunque la suya fue por lesión. Nicklas Bendtner, con 77 partidos en la selección y 29 goles, no alcanzará a recuperarse para la fase de grupos.

Neuer y Salah, los últimos invitados

Manuel Neuer, quien se perdió la mayor parte de la temporada en Alemania, fue considerado en la nómina definitiva y jugará como titular en el Mundial de Rusia 2018. Debido a su convocatoria, se quedó fuera de los 23 el arquero Bernd Leno del Bayer Leverkusen.

La principal buena nueva alemana es la citación a Marco Reus. Él se perdió el Mundial de Brasil por una lesión. Tardó casi dos años en recuperar su nivel.

En Egipto las dudas quedaron despejadas. El extremo derecho Mohamed Salah estará en la lista, a pesar de que no se ha recuperado de la lesión en el hombro, sufrida en la final de la Champions.