Los clubes cierran filas

Un nuevo capítulo de la telenovela en la que se convirtió el tema de la transmisión de los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol. Los representantes de los clubes anunciaron que no acogerán el dictamen del juez Jean Valverde, quien ordenó que los partidos correspondientes a la sexta fecha se emitan mediante señal abierta.

El magistrado, quien hace pocas semanas anuló el contrato entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y GolTV, dejó sin efecto “cualquier prohibición de transmisión de los partidos del campeonato” y dispuso “que de forma inmediata se utilicen los medios de comunicación ecuatorianos para la difusión audiovisual y por señal abierta de los partidos hasta que exista la adjudicación ordenada (en la demanda planteada en contra de la FEF)”.

La respuesta llegó en forma de un comunicado emitido por los representantes de los clubes, en el que se asegura que “no se permitirá el ingreso a los estadios de ningún canal de televisión”, hasta no haber firmado contrato con la empresa que ellos decidan.

También se reitera la decisión de “no permitir la injerencia política y judicial”.

Mientras el tema se resuelve en la cancha de los tribunales, los equipos aplican diferentes estrategias para difundir las imágenes de sus partidos y de las empresas que los auspician.

Usando el hashtag #TuMejorAyudaEsVernos, Barcelona promociona la señal del partido que disputará ante Aucas (en la web nocheamarilla.com). Costará ocho dólares, tendrá alcance internacional y servirá para tratar de cancelar la deuda de 375.000 dólares que mantiene con el club Godoy Cruz, por el argentino Nicolás Olmedo. Si no cumple su cometido, la FIFA ordenará se le reste seis puntos en el campeonato.

La intención del Ídolo ecuatoriano encuentra otro gran obstáculo. El Papá ofrece levantar la señal de forma gratuita -excepto para Pichincha- mediante sus redes sociales (Facebook o YouTube).

Independiente y Emelec utilizarán sus canales de YouTube para transmitir sus enfrentamientos ante Universidad Católica y Liga de Quito, respectivamente, rechazando así lo resuelto por Valverde.

“El juez que determine en su casa, porque no le vamos a hacer caso. Los derechos no son de la FEF en este momento y vamos a decidir que no nos interesa lo que diga el juez”, fue la contundente respuesta de Alfredo Cuentas, vicepresidente financiero de Barcelona.

Esteban Paz, de Liga de Quito, reveló que se analizó la opción de paralizar el torneo, como medida de protesta.

La FEF respalda la decisión de sus 24 clubes afiliados y por intermedio de su abogado, Carlos Sánchez, anuncia la intención de iniciar una acción penal en contra de Valverde, solicitando su destitución.

Así las cosas, se mantiene la incertidumbre de saber si la fecha que se inicia hoy será transmitida por televisión o si las redes sociales seguirán siendo los ojos del aficionado en la cancha.

Cesión de derechos de transmisión

Cinco empresas interesadas

GolTV, DirecTV, Fox Sports, Teleamazonas y un grupo chileno (cuyo nombre no se ha dado a conocer), son las empresas interesadas en adquirir los derechos de transmisión del campeonato ecuatoriano de fútbol.

La información fue dada a conocer por Roosevelt Cedeño, uno de los integrantes de la comisión conformada en el Congreso Extraordinario de Fútbol, para analizar las ofertas por la cesión de dichos derechos.

“Los clubes aspiran a reunirse el martes, aprovechando el Comité Ejecutivo (de la FEF), para allí tomar una decisión final para definir al proveedor”, dijo Cedeño.

Los equipos no convocarán a concurso de ofertas, solo las analizarán y tomarán una decisión de manera conjunta.

Para saber

Medida.

Los clubes solicitaron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol una prórroga para cumplir con sus obligaciones, dado que aún no se ha resuelto el tema de la venta de los derechos de televisión.

Situación.

Guayaquil City es el único club ecuatoriano que está al día en el pago de su rol (deportivo y administrativo). La falta de flujo de caja está afectando a los equipos y algunos auspiciantes ya están manifestando su malestar.

El detalle

Barcelona perdió un auspiciante

El supuesto incumplimiento de una cláusula contractual, al incluir como sponsor a GolTV, hizo que Barcelona pierda el auspicio de la empresa DirecTV.

Mediante una misiva, Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente del Ídolo, aclara que su club no incumplió con el acuerdo de exclusividad, porque GolTV no es una cableoperadora y, por ende, no crea un conflicto de intereses con DirecTV.

Cuentas deduce que el conflicto legal que la cableoperadora mantiene con la Federación Ecuatoriana de Fútbol pudo haber motivado esta decisión.