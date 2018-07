El mundo quedará a sus pies

Francia y Croacia definirán al campeón del Mundial de Rusia 2018. Las dos selecciones llegan después de recorrer caminos distintos, superando barreras que parecían imposibles, pero siempre apoyados sobre sus jugadores más representativos: Antoine Griezmann por los franceses y Luka Modric por los croatas.

Si bien las cámaras se fueron en un par de ocasiones con otras figuras de estos combinados, Griezmann y Modric se volvieron imprescindibles en el rendimiento futbolístico.

Los números respaldan esa afirmación. Griezmann le da movilidad y finalización al ataque francés, mientras Modric es el cerebro croata.

El jugador del Atlético llegó a Rusia con una gran distracción: recibió una oferta del Barcelona. Sin embargo, decidió cortar cualquier culebrón y antes del primer partido copero informó su decisión de seguir en Madrid. Eso le permitió enfocarse en la Copa del Mundo y alcanzar los tres goles, dos asistencias, 161 pases completos y 54,9 kilómetros recorridos en los seis juegos.

Modric llegó en silencio, al igual que su selección. Su trabajo hizo bulla cuando Croacia derrotó a los considerados favoritos y empezó a acercarse hacia el partido decisivo. Siempre, con Modric como el líder. Así, él también suma dos goles, una asistencia, 368 pases completos y 64 kilómetros recorridos en cancha, en seis partidos (tres de ellos de 120 minutos).

Griezmann, autoproclamado como un uruguayo más por su cercanía con ese país, optó por alejarse de las cámaras en el inicio del torneo, pero ante la presión mediática que se generó en su compañero Kylian Mbappé, de 19 años, decidió retornar a los micrófonos. Y cada que tuvo una oportunidad levantó vuelo. La última vez fue para rechazar las críticas hacia el estilo de juego de Francia, por parte de los belgas tras la semifinal.

“Lo que importa es ganar, no tanto el cómo. Piensan que juegan en el Barcelona pero están en el Chelsea”, dijo ayer sobre Hazard y Cuortois.

Modric también ha soltado un par de frases que retumbaron en Rusia. Tras derrotar a Argentina, él fue claro al decir que “Messi no puede hacer todo solo, necesita a alguien que lo ayude”.

Y después de derrotar a Inglaterra en la semifinal, Modric les recomendó “ser un poco más humildes”, porque a sus ojos, ellos ya se sentían finalistas.

Modric, ganador de cuatro títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid, es señalado por su estatura (1,72m). Pero a él nunca le importó. “Siempre ignoré esos comentarios. No tienes que ser un gigante para jugar al fútbol, estoy contento con hasta donde he llegado y nunca me importó lo que alguien más haya dicho”.

A los dos les consultaron sobre la posibilidad de ganar en Balón de Oro. Y como si fuera una respuesta programada, dijeron lo mismo: ningún premio individual importa ahora. Solo quieren levantar la Copa del Mundo.