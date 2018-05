Soso llega a poner orden en Emelec

Meticuloso, innovador, hiperactivo y apasionado son los calificativos que más se repiten cuando se describe a Mariano Soso, argentino de 37 años que desde la noche del lunes se convirtió en el nuevo técnico de Emelec.

Su llegada ratifica la política de Nassib Neme, presidente del club, quien apuesta por entrenadores de poco cartel (Salvador Capitano, Omar Asad, Jorge Sampaoli, Alfredo Arias, etc.), pero que aplican en sus equipos el estilo ofensivo, de toque y velocidad que históricamente identifica al Bombillo.

“Su metodología de trabajo es muy completa, además de tener una excelente preparación académica. Sus equipos siempre juegan a un ritmo intenso, aplican mucha presión, son cortos (distancia entre líneas) y muy ofensivos”, le explicó Neme a EXPRESO.

Amigo de Omar de Felippe y exentrenador del uruguayo Brahian Alemán, Soso es amante de las cábalas. También se lo conoce por la firmeza con la que maneja el camerino, característica que tanta falta le hace hoy a Emelec. En ese sentido, este diario se pudo enterar que el defensa Francisco Silva será separado por no haber cumplido aspectos relacionados a su trabajo.

Es directo en el trato con sus jugadores. Como anécdota, dirigirá a: Esteban Dreer (36), Oscar Bagüí (35) y Jorge Guagua (36), quienes prácticamente tienen su misma edad.

Tiene experiencia jugando en la altura, pues dirigió en Perú, donde obtuvo el único título de su carrera con Sporting Cristal (2016).

Amante de la escuela de Marcelo Bielsa, busca que sus equipos sean protagonistas. Para la recuperación suele apostar por la presión alta, con la intención de ahogar al adversario y con el propósito de volver a hacer -cuanto antes- lo que más le gusta: atacar. En ofensiva busca que sus jugadores tengan movilidad constante; para no aportarle referencias al oponente, generar superioridad y hallar espacios vacíos.

Le gusta estar pendiente de todos los detalles, incluida la alimentación del plantel y el entrenamiento invisible. Busca herramientas para mejorar su labor, filmando con un drone los entrenamientos y así tener “otra perspectiva”.

Por ahora no podrá reforzar el equipo, pero al término de la primera etapa haría algunas incorporaciones. Ocuparía las dos plazas de foráneos que están vacantes, además de evaluar al colombiano Estéfano Arango, quien apenas suma 157 minutos en cancha. +

Necesita ganar con dos goles de diferencia para ir a la Sudamericana

Emelec cerrará esta noche en el estadio Banco del Pacífico - Capwell su participación en el Grupo D de la Copa Libertadores enfrentando a Independiente Santa Fe de Colombia, y con la obligación de obtener un triunfo por dos goles de diferencia, fórmula que le permitiría asegurar su presencia en la Copa Sudamericana.

Ya eliminado de la Libertadores -con apenas un punto de 15 posibles-, el Bombillo necesita salvar la temporada internacional revertiendo un gol diferencia de -5, ante el -1 con el que llega su rival de turno.

En ese tema vale aclarar que si los azules suman anotaciones, a la par de que mejorarían su ‘average’, el de los colombianos comenzará a empeorar. Un marcador de 2-0 (a favor de Emelec) los dejaría igualados en 4 puntos y -3, pero con superioridad para los ecuatorianos en los enfrentamientos mutuos y en la cantidad de conquistas alcanzadas.

El regreso de Brayan Angulo al once titular hace que dicha meta no resulte una utopía. Adicionalmente, Nelson Soliz y Joao Rojas ya entrenan con normalidad, no así Pedro Quiñónez y Marlon de Jesús, quienes continúan con su proceso de recuperación.

En el centro de la defensa el técnico interino Javier Klimowicz ubicará a Jorge Guagua y Jordan Jaime, este último en lugar del suspendido Marlon Mejía.

Luego de este encuentro, los ‘millonarios’ volverán su mirada al torneo local, donde enfrentarán a Barcelona. MGD

MGD