Emelec, a contrarreloj

La victoria del fin de semana pasado de Emelec tuvo varios tintes: tranquilidad por empezar la segunda etapa con un triunfo, pero desazón con la confirmación de la salida de su jugador más desequilibrante, Ayrton Preciado. Mariano Soso tiene ocho partidos dirigidos en Emelec y aún no ha podido tener el plantel completo para este último semestre del año. Cambios que, de alguna u otra manera, condicionan al campeón nacional.

El Bombillo ha apostado por la juventud en sus foráneos y Juan Ramón Silva, exjugador y técnico del Ballet Azul, reconoce que al futbolista extranjero le cuesta adaptarse al balompié ecuatoriano.

“No es fácil (la adaptación). Existen casos que desde el primer partido rinden, pero son situaciones bastantes esporádicas. Están los problemas de ambiente, entrenar no es fácil, terminas siempre deshidratado, y no sabes cuál es la alimentación correcta. Son cosas que te dejan mal. Sumarle la presión y la crítica de la prensa. Eso del que juega bien debe hacerlo desde el debut, no es así, hay que ser paciente con la contratación, hay que esperar que se normalice su vida”, detalló Silva.

Y precisamente ese tiempo es el que no le sobra al equipo de Mariano Soso. Aunque el presidente del club, Nassib Neme, recalca su postura: “hemos creído en nosotros mismos y en diciembre, contrario al comentario de los periodistas, el equipo nos ha dado la razón”.

Ricardo ‘Bocha’ Armendáriz también cree que el factor anímico puede convertirse en un aliado estratégico del argentino Soso.

“Emelec tiene que buscar, en el proceso de consolidar la idea del entrenador, inyecciones anímicas. Si saca un buen resultado con Liga en Casa Blanca, se puede hacer fuerte desde ese lugar. Pero también puede encontrar la otra cara de la moneda, si cae categóricamente le manda un mensaje al público de que no está como candidato”, agregó el Bocha.

No será fácil la carrera de Emelec por la etapa, sobre todo porque sus competidores directos no han vivido estos cambios. Sin embargo, su historia y constante protagonismo en los últimos años lo convierten en un club con armas para combatir. Al final, el tiempo, que no está a su favor, será juez.

Las claves

1) La idea del entrenador. Aunque los futbolistas de Emelec han revelado que se sienten más cómodos con el trabajo de Mariano Soso, la idea aún no se traslada en su totalidad al campo y el DT lo ha reconocido.

2) La salida de su figura. Las virtudes de Ayrton Preciado eran únicas en Emelec, y encontrar a alguien, no que lo imite, pero que sea igual de determinante le costará al argentino Soso.

3) El proceso de adaptación. Los futbolistas que recién se suman a Emelec, atravesarán un natural tiempo de adaptación para rendir a plenitud.