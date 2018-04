Ganar para vivir

Novena fecha del campeonato nacional. En la arena Banco Pacífico Capwell se jugará el partido de la jornada. Un choque clave para ambos: Emelec busca despertar de su letargo que lo ha hecho perder terreno en la tabla e Independiente del Valle, que es el escolta de Barcelona -el puntero- y ha sacado resultados positivos a la hora de medir a otros rivales directos.

Si hablamos de necesidad, Emelec es al que más le hacen falta los tres puntos. El equipo eléctrico es el último -quinto en la tabla- de los que están, matemáticamente, en la pelea por coronar esta etapa.

Los azules no recuerdan lo que es ganar desde el 10 de marzo, cuando en la fecha cuatro golearon 4-1 al Deportivo Cuenca. Y con los triunfos anteriores, el equipo azul parecía que iba a estar imparable, pero hoy le urge una victoria ya que en los últimos cinco partidos suma cuatro derrotas y, apenas, un empate.

Uno de los caudillos del Emelec campeón 2017, Fernando Luna, reconoció que no vive sus mejores días y que el choque ante los del Valle, es clave para derribar la mala racha. Eso sí, envió un mensaje a sus detractores: “después no quiero que vengan los amigos del campeón”.

“Todos los partidos son complicados, el domingo (hoy) si Dios quiere vamos a ganar. Yo me hago cargo de las cosas (su presente), sé que no estoy bien me falta algo de confianza”, explicó el volante argentino.

Para este significativo encuentro, Alfredo Arias ya recupera varios jugadores que estaban en duda. Pedro Quiñónez, quien tuvo minutos en el Clásico del Astillero, sería titular. Asimismo, tendrá a Marlon Mejía entre los centrales con Jorge Guagua, esta vez dejará en el banquillo a Francisco Silva.

El equipo de Gabriel Schurrer es de los mejores visitantes en el campeonato, únicamente superado por Barcelona, que es invicto. Independiente del Valle lleva dos triunfos, un empate y una derrota a domicilio.

Para una de las figuras de la visita, Billy Arce, el mal momento de Emelec no es ventaja. “Emelec viene en una mala racha y de perder el Clásico, nosotros estamos bien, pero es uno de los mejores equipos del torneo” , dijo.

Sobre la posibilidad de llegar a una primera final histórica para el club de Sangolquí, el defensor Richard Schunke deja claro que “es complejo y difícil, salvo Barcelona y Emelec que sacan diferencias por el nivel de jugadores de jerarquía que tienen, creo que igual está parejo”.