Nassib Neme: “En Emelec por menos de 4 millones no te llevas ni al aguatero”

Emelec rechazó una oferta de la Major League Soccer (MLS) por los servicios del delantero Brayan Angulo, la cual llegó a las oficinas del club el 31 de mayo pasado, por un valor de 7,5 millones: 3,5 como saldo inicial, 2 millones a pagar en enero de 2019 y otros 2 más en el mismo mes de 2020.

“En Emelec por menos de 4 millones no te llevas ni al aguatero”, aseguró el presidente Nassib Neme. Afirmó que la oferta fue real, pero desconoce las razones por las que se ha hecho publica 28 días después: “No tenemos prisa ni necesidades. Estamos también negociando con un club de España y otro de Holanda”, explicó el titular del Bombillo.

A pesar de la cantidad que ofreció la liga estadounidense de fútbol, el club eléctrico prefirió mantener a sus dos únicos delanteros (Brayan Angulo y Marlon De Jesús), por lo menos, hasta el final de la temporada actual. ¿Habrá Cuco para largo?, se le preguntó a Neme, quien sin titubear respondió: “¡Así es!”.

El Turco continuó la explicación por la que decidieron cuidar a Brayan y dejó claro que no les sobra la plata, pero tampoco tienen deudas, “entonces se puede decir sí o no a determinadas operaciones y esperar”.

Por ahora el goleador azul seguirá comandando la delantera eléctrica y, además, se mostró sorprendido por los rumores de una posible transacción y desconoció cualquier rumor.

“Hasta ahora no sé nada de la transferencia. No he conversado con mi empresario, veré ahora qué pasa. Estoy muy tranquilo para seguir anotando goles en Emelec”, manifestó.