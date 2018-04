Un aniversario en silencio

El octogésimo noveno aniversario no encuentra en su mejor momento a Emelec. Hoy, cuando el club cumple un año más de fundación, el equipo de fútbol atraviesa la peor crisis deportiva de la última década, con actos de indisciplina que salieron a la luz, perdido en posiciones intermedias del campeonato nacional y prácticamente eliminado de la Copa Libertadores.

Aunque la posibilidad de seguir en carrera en el torneo internacional suena a utopía, la dirigencia, el cuerpo técnico y algunos jugadores insisten en que “lucharán hasta el final”. Será necesario vencer a Flamengo en Brasil y a Santa Fe en Guayaquil, además de esperar que River Plate doblegue a los colombianos en Bogotá.

“Lo que más nos desmotivó fueron los goles que recibimos (en el Monumental de Núñez). La verdad no pudimos empatar el partido y nos duele mucho este resultado”, comentó Ayrton Preciado, el jugador más destacado por la prensa ecuatoriana y argentina.

“Estamos tristes, porque fuimos a buscar un resultado. El equipo estuvo bien parado y creó situaciones de gol, pero esto es fútbol. A ver qué pasa con Santa Fe y River. Tenemos el sueño y la ilusión de clasificar. El año pasado decían que estábamos mal y salimos campeones. Tenemos que salir adelante todos juntos. Queremos minimizar los errores”, acotó el golero Esteban Dreer.

En medio del mea culpa, el técnico Alfredo Arias también dio su punto de vista, sin aclarar si se concentrará de lleno en el torneo doméstico o buscará el milagro copero. “Es lógico que queremos ganar, pero hay que fortalecernos desde otras estructuras. Los muchachos dieron una muestra de carácter e hicieron un planteo que todos se dieron cuenta. La tranquilidad vendrá desde el trabajo”.

Si Emelec no supera la fase de grupos, dejará de ganar los 750.000 dólares que la Confederación Sudamericana destina para cada clasificado.

“No queremos suplantarlo”

El presidente de Emelec, Nassib Neme, salió al paso de los rumores que circulan en torno al futuro del técnico Alfredo Arias.

“Siempre nos reunimos. Antes de ayer, ayer... no hay alguna reunión específica pendiente, la próxima será con la comisión directiva, como mensualmente hacemos... seguramente la próxima semana. Está todo normal. Arias tal vez supone que a partir de los resultados deseamos suplantarlo pero no es así. En Emelec no acostumbramos a tomar decisiones a la ligera”, le dijo el dirigente a Diario EXPRESO, antes de revelar que el entrenador uruguayo “está muy sensible”.

Aunque aceptó que el campeón ecuatoriano no ha cosechado los resultados que esperaba, dejó bien claro que confía en el plantel armado para esta temporada. “Por ahora no pensamos en refuerzos... estamos completos de jugadores y el problema no pasa por refuerzos”.

Arias también dio su versión. “Esto se mide por puntos, no por merecimientos. Todos los partidos que perdimos en la Copa Libertadores pudimos ganarlos y seguramente eso es lo que más duele... estuvimos cerca, pero por errores o por deficiencias en determinadas situaciones no hemos podido alcanzar el objetivo. Quedan dos partidos e increíblemente, si ganamos los dos partidos, Emelec clasifica”.