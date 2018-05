Alfredo Arias se despide: “Emelec necesita cambiar de mando”

Alfredo Arias aceptó que él decidió renunciar a Emelec. En la sala de prensa del estadio Capwell, sentado junto a Nassib Neme, el presidente eléctrico, el entrenador uruguayo confirmó que dirigirá dos partidos más, ante Delfín y Flamengo, y luego se irá.

“Emelec no está acostumbrado a tener estos resultados y estoy convencido de que el equipo necesita un cambio. Para mí alegría el presidente no estaba pensando en cambiar de técnico, y consensuamos dirigir dos partidos más”, expresó el timonel eléctrico.

Cuando Expreso le cuestionó al estratega si habían detractores a su proyecto dentro del plantel de jugadores o la dirigencia, Arias se irritó y advirtió que desde su llegada, en junio de 2016, “siempre” tuvo el “respaldo del presidente”.

“No hay más ciego que el que no quiere ver”, dijo, refiriéndose a que él fue el primero en criticar su momento al mando, que registra tan sólo siete puntos sumados de 33 posibles en los últimos 11 partidos.

“A veces el desgaste es para bien. A veces el cariño y la confianza entre el plantel y el entrenador hace que las cosas no funcionen. Yo no he tenido ningún problema con el plantel y estoy orgulloso de mis jugadores”, comentó sobre los actos de indisciplina.

Y para negar que su salida haya sido causada por la salida nocturna de Jorge Guagua y el conflicto legal en el que estuvo involucrado Marlon de Jesús, añadió: “No pasa por eso mi decisión (actos de indisciplina), pasa porque el juego del equipo no está acorde a lo que uno entrena. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra”.

“Hay muchos factores, pero yo soy el responsable y se necesitaba rápidamente un cambio. No hay nada que ver a trasluz u otras cosas, esa es la verdad. Una institución pierde el camino cuando toma decisiones drásticas, pero Emelec no ha perdido el camino, este club me dio todo, tengo que ser honesto”, explicó.

Por su parte, Nassib Neme admitió que la directiva no estaba lista para la salida de Alfredo Arias y le han pedido de 10 a 15 días para contratar un DT nuevo. No dijo nombres.