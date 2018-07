Frickson Erazo se pone la camiseta amarilla

Barcelona ya tiene en casa a su cuarto refuerzo para la segunda etapa, el defensor central Frickson Erazo. La dirigencia torera pudo oficializar una incorporación que venía buscando desde el año pasado y la mañana del jueves 19 de julio de 2018, el Elegante se volvió a poner la camiseta del Ídolo.

Con 30 años, Frickson aseguró que llegó para intentar ganar la etapa, enfrentar a Liga de Quito en una hipotética final e intentar ser campeón, como ya lo logró en 2012 con Barcelona.

Sonriente y con evidente confianza en la sala de prensa del club, el esmeraldeño se colocó la casaca y sorprendió con el dorsal ‘33’ en la espalda. A Erazo le gusta el ‘3’, pero ese número lo tiene Xavier Arreaga, por lo que le dieron “un doble tres (33)”, dijo Carlos Alfaro Moreno, directivo del club.

Antes de dominar el balón en la cancha del Monumental, el jugador ecuatoriano expuso su facilidad de palabra y elocuencia al momento de charlar con los medios de comunicación. Dejó cinco frases que lo colocan, de entrada, como un referente.

1. Era su momento

“Estoy bastante feliz de volver al lugar en el que me siento identificado, este es el club que quiero desde niño y pocos jugadores tenemos el privilegio de prestar servicios al equipo del que eres hincha. Barcelona siempre fue una opción para mí, pensé que este era el momento para volver, me motiva este proyecto. Yo sabía que iba a volver en una etapa buena y no esperar a tener 37 años para llegar a retirarme. Quiero aportar como hincha”.

2. Un obrero más para campeonar

“La idea es volver a ser un obrero más, para colaborar, para aportar. Barcelona es un reto, me siento cómodo acá al entrar al camerino, pisar el estadio, eso me impulsó, sentir ese ambiente, la gente. Prometer es complicado, pero siempre habrá sacrificio, disciolina y entrega, para que el hincha se sienta representado, yo vine pensando solo en ser campeón. Mi familia está muy feliz, pero yo más feliz que cualquiera”.

3. Listo para jugar

“Si me preguntas, yo estoy concentrado para jugar el domingo. Primero tengo que entrenar, conversar con el cuerpo técnico y mis compañeros. Estoy loco por ponerme los zapatos y saltar a la cancha. Estoy perfecto en mi estado físico”.

4. Admiración por Guillermo Almada

“He conversado con Almada, es un técnico ganador, me gusta su metodología de trabajo. Hace un año estaba viendo la posibilidad de ya venir y hubo un feeling, un intercambio de ideas”.

5. Una conversación con Arreaga

“Conversé con Xavier Arreaga y le decía que necesitamos ser una defensa sólida. Barcelona hace muchos goles, pero no debe permitir recibirlos. SI haces cuatro goles y pierdes 5-4 no te sirve de nada”.