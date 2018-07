“Repetto me llamó, pero no depende de mí”

Mientras el tráfico guayaquileño dominaba la popular Av. 9 de Octubre, Bryan Cabezas alzaba a su hija en brazos sobre la acera de un reconocido hotel, a la espera de su pareja. Él es una de las joyas en bruto del fútbol ecuatoriano, pero lo toma con calma. Con 18 años jugó su primera final de Copa Libertadores en Independiente del Valle y con 19, emulando a Jaime Iván Kaviedes, migró al fútbol italiano. Vinculado al Atalanta hasta el 2020 y con la mira en la Tricolor, el futbolista habló con EXPRESO sobre Fluminense, Puebla de México y de su conversación con Pablo Repetto, DT de Liga de Quito.

-Del 1 al 10, ¿qué tan cerca está de llegar al Fluminense?

-Un 6. Ni subirle tanto, ni bajarle. Se han comunicado y he respondido de forma indicada, falta un acuerdo entre clubes, pero por ahí mi representante (Gonzalo Vargas) está hablando con las partes para que lleguemos a un acuerdo y que sea lo que mejor salga. Si se concreta todo, puede ser viernes el viaje (a Brasil). Puede pasar que me llamen ahora y me digan está resuelto.

-¿Es la única opción?

-No, está la de ellos y en México. Hubo interés de la Serie B de Italia y España, pero no se ha concretado nada. Pero por ahora estoy aquí (Guayaquil) acompañando a mi mujer en un Master Class. Si no se resuelve nada, el sábado (mañana) viajaría a Italia para entrenar desde el lunes.

-¿México o Brasil?

-Son dos ligas que me interesan muchísimo, están en mi top 3 aquí en América. En Puebla, me gustó el proyecto que me plantearon y en Fluminense sé que voy a tener dos amigos: Junior Sornoza y Luciano Neves, que lo conocí en Grecia, y además porque es un equipo grande e histórico. Será una liga (la de Brasil) a la que todos estarán pendientes porque hay muchos ecuatorianos.

-¿Alguien del fútbol ecuatoriano ha llamado?

-(Risas) ¿Compañeros del fútbol ecuatoriano? Pablo Repetto me llamó, todos saben que fue el técnico que me hizo debutar y le gusta mucho la idea de que juegue en Liga (Q), a mí también me atrae mucho, porque sé que me va a dar regularidad, me dará oportunidades, pero no depende solo de mí, sino de Atalanta, que no quiere que me quede en Ecuador, ya que está buscando un préstamo más concreto para que me quede en el exterior, para el bienestar mutuo. Mi representante ha hablado con otros clubes, pero no sé cuáles, pero Liga sí se comunicó conmigo directamente.

-Tuvo convocatorias a la Tricolor en el proceso pasado, ¿qué opina de la llegada de Hernán ‘Bolillo’ Gómez?

-Para mí es una buena decisión traer al Bolillo, porque es un histórico aquí en el país. Personalmente no lo conozco, tampoco su idea de trabajo, pero mi intención es meterme en ese proceso para estar en Catar, si Dios lo permite. Sé que si logro tener un buen rendimiento esta temporada, seré tomado en cuenta.