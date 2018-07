Bolillo, ¿ángel o demonio?

Él aseguró que hubo apoyo total para Gómez. Pero, por ejemplo, José Mosquera, miembro del directorio, aclaró que no estuvo de acuerdo. Es decir, no fue unánime como lo anunciaron.

Según el dirigente de Liga de Quito , Esteban Paz, es una falta de respeto. “Los clubes, que hacemos el fútbol ecuatoriano, no conocemos el proyecto que tiene, no sabemos su sueldo, desconocemos si hubo una terna con proyectos antes que él. Se hizo todo mal”, dijo ayer a EXPRESO .

La segunda es la imagen de Gómez, que se ha desgastado entre declaraciones y peleas. Una de ellas es la recordada frase de que él ponía 15 jugadores pero la lista de convocados era de 25. Otra fue con el mismo Villacís hace diez años, cuando Bolillo dijo que no venía por él porque “perturbaba todo”.

En caso de que no sea reelecto Carlos Villacís, el nuevo directorio tendría dos caminos: seguir con un técnico que no eligió o pagar una gran indemnización para empezar desde cero el proyecto Catar 2022 .

Está pendiente su equipo de trabajo

El único confirmado por la Ecuafútbol fue Hernán Darío Gómez. El resto de integrantes del cuerpo técnico no ha sido mencionado. Iván Hurtado, defensa central de la selección de 2002, en el primer mundial, es uno de los candidatos para ser el asistente técnico. La otra opción era Álex Aguinaga, pero él inclusive recomendó a Gómez que no acepte el cargo porque no existe un consenso en el país para su llegada.

El colombiano René Higuita es la primera opción para ser el preparador de arqueros. Él ya trabajó con la Tricolor cuando al mismo tiempo jugó en Aucas (2004).

Histórico

Hernán Darío Gómez llevó a Ecuador a su primera Copa del Mundo. Su principal característica, entonces, fue la de motivador. Borró momentáneamente el regionalismo dentro del fútbol nacional. Durante las eliminatorias impuso el manual de disciplina y convivencia, al punto de separar definitivamente a jugadores por diferentes faltas.

Actualidad

Salvo la clasificación de Panamá al Mundial, no amplió su palmarés desde que se fue de Ecuador, en 2004. Su paso por la selección de Colombia terminó por un problema extrafutbolístico y tampoco triunfó con Guatemala, ni con los clubes Santa Fe de Bogotá o Independiente de Medellín. En el país tiene cercanía con condenados por la justicia por el FIFA Gate.