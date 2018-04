Curados de la demencia

Cuando Jonatan Álvez empacaba sus maletas para llevar su locura a Colombia, se abría el debate de quién podía ser la cura a ese vacío (de goles) que dejaba el bombardero uruguayo. Ariel Nahuelpán no garantizaba ser un remedio inmediato y la dirigencia de Barcelona incorporó al club a una de las revelaciones de la campaña 2017: Juan Ignacio Dinenno.

Y con una cantidad de goles importante en nueve fechas, el argentino se convirtió en el antídoto al síndrome de escasez de goleador. Ha tenido un arranque imparable en este campeonato y sus tantos han significado puntos claves. Virtud que también poseía el charrúa.

Gol de tres puntos contra Católica, otro para uno clave en Quito (vs. Aucas) y el testazo del último juego contra Guayaquil City. Siete unidades (de 23 que tiene el club) con la firma Nacho Dinenno.

Aunque los principales directivos del área deportiva prefieren evitar comparaciones con Álvez, no les asombra el momento que atraviesa el gaucho.

“La verdad no nos sorprende que sea tan efectivo. Es un gran 9, hay que destacar la predisposición que tiene con el equipo. La función que tiene en Barcelona le exige más despliegue y más desgaste de lo que hacía en Cuenca”, dijo el presidente deportivo del Ídolo, Aquiles Álvarez, a EXPRESO.

Racing Club de Argentina ya puso un precio por Dinenno en el mercado ($ 700 mil por el 50 % del pase), y Álvarez contó a este Diario que “nos encantaría (adquirirlo), no tenemos duda de que es un gran delantero, quisiéramos tenerlo muchos años. El tema es analizar con el presidente la parte financiera”.

Por su parte, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, vicepresidente deportivo, revela que Dinenno está en la órbita canaria “desde septiembre del año anterior”, cuando empezaron las conversaciones con su representante.

“Hicimos la negociación con cautela porque se hablaba de una opción de compra de $ 5 millones, que no era cierta. Su préstamo estaba dentro de los montos que manejaba el club. Lo vimos como una oportunidad e inversión para el club, es un chico de 23 años”, explicó Alfaro Moreno a EXPRESO.

Aclaró que el rendimiento de Dinenno era lo que esperaban. “¿Si superó las expectativas? Cuando traemos un jugador a Barcelona lo hacemos con el sueño y la ilusión de que la rompa (que destaque)”, dijo Alfaro.

Álvarez confía en que Dinenno pueda superar los 20 goles de Álvez o los 30 de Narciso Mina. “Va por muy buen camino, depende mucho también del juego colectivo. Estoy seguro que Barcelona tiene un techo mucho más alto, no hay que dejar de trabajar. Todo eso va a traernos buenos resultados, y una de esas cosechas será que Dinenno supere los goles que aportaron esos dos grandes delanteros”.

La anécdota de Allfaro Moreno y Dinenno

“Se nos iba este jugador”

En diciembre de 2017, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, vicepresidente deportivo de Barcelona, visitaba a su mamá en Buenos Aires con su familia. En pleno mercado de pases, tuvo que frenar sus vacaciones y actuar, porque Juan Ignacio Dinenno se iba a vestir de verde.

“Fui a pasar fin de año con mi mamá en Buenos Aires y conversando con él, vía telefónica, me dijo que tenía todo arreglado con Deportivo Cali. Tuve que parar a un costado de la autopista y dije (a su esposa) ‘mi amor, te dije que no iba trabajar en esta semanita, pero sino se me va este jugador’”, contó Alfaro Moreno a EXPRESO.

Inmediatamente se pusieron en contacto con él, y el histórico 11 del club amarillo manejó la misma fórmula que utilizaron con él.

“Lo seduje deportivamente, como me convencieron a mí en su momento Insúa y Trobbiani. Que venía al Coloso de América, que lo iban a querer mucho, que es un equipo extraordinario, que el 70 % del país es hincha de Barcelona”, contó el directivo.

Reconoció que fue “más fácil” persuadirlo por su “antecedente en Deportivo Cuenca”, donde vio “lo que significa el hincha” torero.

Sobre el vínculo con el Cali, dijo que “lo que arregló aquí es mucho menor de lo que iba a ganar allá”.

