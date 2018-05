Monumental sorpresa

Si bien el nivel de Barcelona ha ido decreciendo en el torneo, en los papeles era favorito ante el Guayaquil City. El Ídolo llegaba en el segundo lugar de la tabla y el Equipo de la Ciudad en el penúltimo. Sin embargo, los ciudadanos lograron un triunfo neutralizando a los amarillos con aplicación y entrega.

La claridad que presentaban los dirigidos por Guillermo Almada en los primeros 15 minutos se fue diluyendo. Las dos ocasiones perdidas por Érick Castillo y Jonathan Betancourt terminaron pesando en un contexto contrario para los canarios, al jugar sin un ‘9’ de oficio por la lesión de Juan Ignacio Dinenno y la suspensión de Ariel Nahuelpán.

Pero si los locales fueron ineficaces, todo lo contrario sucedió con Guayaquil City, al punto de que en el primer ataque a fondo se pusieron en ventaja con un tanto de un movedizo Pablo Mancilla, tras una pelota perdida por Xavier Arreaga, quien fue titular debido a una lesión de Darío Aimar.

Luego del tanto, el equipo de Pool Gavilánez se asentó en el terreno de juego con un fútbol ordenado, intentando asegurar la posesión de pelota y dando prioridad a la marca sin ella. Pese a ello, la Culebra Castillo y Damián Díaz tuvieron oportunidades para anotar, pero fueron desperdiciadas.

En la parte complementaria el panorama no cambió para Barcelona y la desesperación hizo presa de algunos jugadores que no resolvían acciones de forma prolija. Aquello generaba reacciones de molestia por parte de una hinchada que no acudió en el número esperado al Monumental.

Cuando el Ídolo atacaba con desorden en pos de la igualdad, nuevamente se hizo presente el olfato de gol del City para aprovechar las opciones sobre el arco de Máximo Banguera. Michael Hoyos con una bonita maniobra selló la victoria del Equipo de la Ciudad.

Al final del encuentro era notorio el contraste dentro de la cancha: mientras los visitantes festejaban su segunda victoria en el torneo, los toreros lucían impotentes al ceder tres puntos como dueños de casa y con ello, de ganar Liga de Quito mañana ante El Nacional, le sacaría cinco unidades de ventaja a Barcelona, un panorama más que complejo si la meta es ganar la primera etapa del campeonato.

La efectividad del City

El Equipo de la Ciudad tuvo dos llegadas al arco de Barcelona y las mismas las aprovechó para marcar los tantos que le dieron su segunda victoria en el presente torneo nacional. Con este triunfo, el Guayaquil City ascendió al antepenúltimo lugar de la tabla.

Arreaga, falto de fútbol

Xavier Arreaga volvió a la titularidad en la zaga de Barcelona, pero no tuvo una buena actuación. Fue notoria la falta de fútbol en un partido oficial, al punto que falló en el primer gol del City cuando perdió un balón que fue aprovechado de forma eficaz por el rival.