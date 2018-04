Dos estrellas obligadas a brillar

Su retorno era la añoranza de sus hinchas. En la esquina amarilla, los hinchas barcelonistas querían el regreso para esta temporada de Michael Arroyo, quien desarrolló un romance particular con la fanaticada y los llevó al título en 2012. El hincha azul siempre tuvo en la cabeza de que el gran Jefferson Montero nunca se lo aprovechó en Emelec. Se lo vendió rápido.

Pero luego de que cada club tiró -hipotéticamente- la casa por la ventana por ellos, están de vuelta. Ambos quieren volver a vivir un duelo de esta magnitud. Arroyo está al 100 %, y con la ausencia de Ely Esterilla por lesión, su participación pasará solo por manos de Guillermo Almada.

No es tan sencillo para la Turbina, quien arrastra una lesión desde el choque ante Liga de Quito y podría estar ausente. Montero no juega un Clásico del Astillero desde septiembre de 2007, cuando Jorge Ladines puso el único tanto del triunfo para los visitantes, en el oscuro día en que el pequeño de 11 años, Carlos Cedeño, falleció por un impacto de bengala.

Montero pondera cuidar su lesión aunque no niega que quiere estar el domingo en el gramado del Monumental. “10 u 11 años de no jugar estos partidos es muy penoso decir que no voy a estar pero hay que ver qué pasa, tenemos que respetar las lesiones. Vamos a intentarlo”, explicó.

Recuerdos de Clásicos. Unos dulces y otros amargos, pero Arroyo la tiene clara: “en los Clásicos se habla poco y donde hay que demostrar es en el campo”. Reconoce que Emelec “quizás no viene tan bien” pero que “son partidos diferentes y tenemos que estar concentrados. Los Clásicos se juegan ahí dentro y hay que estar concentrados”.

Cevallos sobre Álvez: “No se puede descartar nada”

“En el fútbol no se puede descartar nada, así como en la vida, así que veamos, no sé cómo le esté yendo...”, eso fue lo que dijo José Francisco Cevallos al ser consultado sobre el posible interés de Barcelona en el retorno del delantero uruguayo Jonatan Álvez, quien no es titular con el Junior de Barranquilla. Pepe Pancho también dejó saber que los jugadores canarios recibirán un incentivo económico en caso de ganar el domingo a Emelec.

El directivo mencionó esto luego del desvelizamiento del busto de Fausto Montalván (foto), una de las glorias del Ídolo, quien falleció en noviembre del año anterior. “Nuestra enorme gratitud para la familia de don Fausto, hablar de él, es hablar de palabras mayores en Barcelona”, destacó el titular amarillo.

Clínica azul podría disminuir para el Clásico del Astillero

Un mal de Emelec en esta temporada es que muchos de sus futbolistas han tenido que pasar por el departamento médico del club, sin embargo, para este duelo ante Barcelona podría haber altas.

Se trata con pinzas el regreso de Pedro Quiñónez y Osbaldo Lastra, de igual manera el de Ayrton Preciado y Joao Rojas. Estos dos últimos tienen más posibilidades, ya que fueron reservados en el último choque contra Técnico Universitario.

El cuadro eléctrico ha decidido durante toda esta semana prepararse a puertas cerradas de cara al Clásico del Astillero 220.

Aún se desconoce a ciencia cierta las altas y bajas pero el que sí estaría descartado totalmente es el otro volante central, Nelson Soliz, ex-Guayaquil City, que se lesionó en el partido contra Liga de Quito en el estadio Capwell.