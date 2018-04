Barcelona, con una baja de última hora

Michael Arroyo no viajó a Quito y no jugará este domingo 29 de abril ante Liga, a las 12:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Gambetita sufrió una lesión en sus abductores, por lo que no integra la plantilla de Guillermo Almada para jugar el importante duelo de la fecha 11.

Así lo confirmó el propio club canario, que publicó una tweet para difundir dicha información. En lugar de Arroyo, el técnico uruguayo ingresó a Ely Esterilla, quien ocupará la posición de extremo por derecha y así Marcos Caicedo se ubicará en la banda izquierda.

En el cuadro albo también hay novedades: no jugará el charrúa Gastón Rodríguez, habitual futbolista que Pablo Repetto ubica en delantera, junto con Hernán Barcos. En lugar de Rodríguez jugará Fernando Guerrero. El Chiqui se ubicará en un extremo.

Liga de Quito:

Gabbarini; Quintero, Guerra, Ordóñez, Cruz; Vega, J. Julio, Guerrero, A. Julio; Barcos.

Barcelona:

Banguera; Velasco, Aimar, L. Caicedo, Pineida; Marques, Oyola; Esterilla, M. Caicedo ; Castillo y Dinenno.