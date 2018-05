El ciclismo, pesas y judo dan oro

El ciclismo BMX, las pesas y el judo entregaron ayer preseas doradas al país en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia.

Los pedalistas Alfredo Campo y Doménica Azuero fueron primeros en las categorías varones y damas, modalidad BMX, respectivamente.

“Gracias al apoyo de toda la gente de Ecuador. Es para la gente que me apoya, que cree en mí. Es un sueño hecho realidad”, dijo Campo, de 25 años, quien fue quinto en el Mundial de BMX 2017, que se desarrolló en Rock Hill, Estados Unidos.

El tricolor fue escoltado por el argentino Gonzalo Nahuel Molin y el colombiano Carlos Ramírez.

Azuero afirmó que la clave de esta victoria estuvo desde la partida. “Fue mantener y tratar de pasar lo más rápido posible, la tercera recta era superdifícil, si podía pasarla muy bien no había ningún problema”, afirmó.

“Volver a escuchar el Himno Nacional me pone supercontenta. Ecuador ganamos, esto no es solo para mí. Agradezco a toda mi familia, a mis entrenadores, al cuerpo técnico, al mecánico, estoy muy contenta y agradecida porque realmente no soy solo yo, es un país entero”, añadió la azuaya.

En la tarde, la experimentada pesista Alexandra Escobar siguió coleccionando medallas. La esmeraldeña, de 37 años, obtuvo el oro en la categoría hasta 58 kilos. La múltiple campeona internacional levantó un total de 216 kilos (96 arranque y 120 envión).

“Este triunfo va dedicado a mi país y especialmente a mi hijo (Dominic)”, fueron las primeras impresiones de la destacada deportista.

Las colombianas Karool Blanco y María Camila Lobón se quedaron con la plata y el bronce.

El levantamiento de pesas acumula su segundo oro en Cochabamba, luego del triunfo del lunes de Angélica Campoverde en hasta 48 kilos.

Alexandra Escobar, quien ganó tres preseas doradas en los últimos Juegos Bolivarianos Santa Marta, Colombia, apunta a sus cuartas Olimpiadas. Ella fue cuarta en Río 2016, siendo la mejor deportista ecuatoriana.

La judoca Vanessa Chalá logró el oro en la categoría hasta 78 kilos.

“Estoy feliz porque todo lo que he trabajado se reflejó hoy”, dijo la imbabureña, de 28 años.

Elizabeth Bravo se llevó el bronce en triatlón.

MOL