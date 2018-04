El Galaxy S9 y S9+ llegan a Guayaquil

Samsung presentó este 11 de abril, en Guayaquil, el Galaxy S9 y S9+, los teléfonos inteligentes que prometen transformar la forma en la que nos comunicamos e impulsar la innovación con la cámara más avanzada del mercado, según la surcoreana. El lanzamiento estuvo centrado en el “can’t” con un mensaje de trasfondo: “do what you can’t” (haz lo que no puedas). Con la ayuda de Albin Strothers, gerente de producto de Celulares para Samsung Electronics Latinoamérica, EXPRESO despejó 7 dudas que resumen el impacto que tendrá el nuevo buque insignia en el mundo tecnológico.

1. ¿Cuáles son las novedades que tiene este nuevo modelo?

Los Galaxy S9 y Galaxy S9+ llegan con un nuevo color, una nueva ubicación de la huella digital, bisel superior e inferior reducido. Pero lo realmente trascendental es su cámara, la más avanzada de la historia, según su fabricante. Integra capacidades de poca luz, Super Slow-Mo, AR Emoji y Bixby. A esto se suma audio premium de AKG; la capacidad de monitorear y controlar todos tus dispositivos conectados con tu voz a través de la aplicación SmartThings y seguridad biométrica con Intelligent Scan: una combinación de iris y reconocimiento facial para iniciar sesión.

Se mantienen las características esenciales como la resistencia al polvo y al agua, capacidad de carga inalámbrica y rápida para admitir múltiples estándares.

2. ¿En qué se diferencia el Galaxy S9 de su antecesor?

El Galaxy S9 lleva su cámara al siguiente nivel, con funciones como la cámara de baja luz y el Super Slow-mo. Además, con una nueva característica AR Emoji, permitirá transmitir una gama más amplia de emociones y expresiones en las plataformas de mensajería. Su Infinity Display es refinado, minimiza aún más las distracciones en la pantalla y los altavoces estéreo premium sintonizados por AKG que superan con creces a los anteriores.

3. ¿Qué hace tan especial la cámara del Galaxy S9?

Desde una perspectiva de hardware, la cámara del Galaxy S9 tiene Dual Aperture (F1.5 y F2.4), que se adapta al igual que el ojo humano para capturar fotos brillantes y claras en cualquier entorno. En términos de software, aplica la tecnología de reducción de ruido de múltiples cuadros para mejorar aún más el rendimiento de la cámara con poca luz. También agrega la tecnología de seguimiento de rostro y un algoritmo de modelado de caras en 3D, para crear avatares y emojis animados personalizados expresivos.

La Dual Camera se presenta en el Galaxy S9 + y habilita el modo Live Focus, que se presentó por primera vez en el Note 8 e incluso trae una actualización con formas de Background Blur, que permiten agregar opciones artísticas a un fondo borroso.