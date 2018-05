Las influencers por computadora

Las influencers del momento no asisten a eventos de ninguna marca, no caminan por las calles, no tienen días malos, se olvidan de sus posteos, cumplen con calendarios específicos, por nada quedan mal con sus anunciantes... Y sobre todo se llevan gran parte del presupuesto que las grandes firmas destinan para publicitar sus productos en redes sociales.

Representan la perfección que alcanza una máquina, pero también su frialdad. No existen, ni respiran y han sido diseñadas por computadora a gusto de sus creadores. Ellas son Miquela Sousa y Shudu Gram.

La primera tiene más de un millón de seguidores y luce marcas como Prada y Chanel, también canta y tiene sus éxitos en Spotify. Además utiliza su cuenta para apoyar causas sociales y hacer activismo, un verdadero plus ante los influencers de la vida real (muy pocos aportan contenidos que muevan conciencias). Su perfección se debería a que uno de sus representantes trabaja para Brud, una compañía de robótica e inteligencia artificial.

La segunda es Shudu, la primera supermodelo digital. No tiene más de un mes en Instagram, ya pasa los 100 mil seguidores y grandes marcas como Puma ya le entregan su dinero. Detrás de su imagen está Cameron-James Wilson, que asegura que creó a la modelo como una obra de arte, y nunca con la idea de convertirla en una superestrella virtual.

¿Son los influencers virtuales el nuevo camino del marketing? Algunos publicistas locales creen que estas modelos digitales carecen de la parte humana que permite a la audiencia identificarse con ellas, establecer un vínculo emocional e interesarse por los productos que recomiendan. Otros ven en esta opción la alternativa para dejar de lidiar con egos indomables y evitar los errores dentro de una campaña.

