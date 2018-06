Periodo eruptivo de volcán La Cumbre en la isla Fernandina inició por sismos

El volcán La Cumbre en la isla Fernandina de las Galápagos ha empezado su periodo eruptivo este sábado 16 de junio de 2018.

Según reporte del Instituto Geofísico, se confirmó el inicio de actividad del volcán, ubicado en la provincia de Galápagos a 90 Km al NW (noroeste) de Puerto Villamil y 140 Km al WNW (oeste-noroeste) de Puerto Ayora, debido a los movimientos sísmicos registrados este sábado en dicha isla.

La serie de sismos se registraron desde alrededor de las 09:55 (el primero) hasta las 11:33 (el último) con magnitudes que variaron entre 2.9 grados el de menor intensidad y 4.1 el de mayor magnitud. La Cumbre es un volcán tipo escudo, con 1.476 metros de altura, que reportó su última erupción el 4 de septiembre de 2017 (hace 9 meses), por el lado suroeste.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que se registra un descenso de lava por el flanco norte del volcán, sin embargo esta no ha provocado afectación a la población.

La institución, junto miembros técnicos científicos están monitoreando el evento en caso que se presenten novedades. Fernandina es una isla muy joven y no habitada, es una zona de conservación de ecosistemas y su biodiversidad, por lo que no registra presencia de especies introducidas. Su valor ecológico es muy alto pues sus ecosistemas albergan especies únicas como iguanas terrestres y marinas, culebras, ratas endémicas, cormoranes no voladores, pingüinos, entre otras.