Un tribunal declara nulidad de resolución del exsuperintendente Ochoa contra EXPRESO

Un tribunal de lo contencioso administrativo ha declarado la nulidad de una resolución del exsuperintendente de la Información y Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, contra EXPRESO.

Durante la última campaña electoral, los integrantes del autodenominado ‘Observatorio ciudadano por una comunicación de calidad’ (el que en internet solo registra una página de Facebook sin movimiento desde julio de 2017) denunciaron a siete medios de comunicación ante la Supercom, por supuestamente haber incurrido en censura previa al no haber reproducido una nota del medio argentino Página 12, que contenía graves afirmaciones en contra del candidato presidencial Guillermo Lasso Mendoza.

Más allá del evidente absurdo de catalogar como censura previa el no reproducir lo que publican otros medios, como si tal obligación existiese, o como si EXPRESO fuese un diario de avisos, el inefable exsuperintendente Ochoa sancionó a EXPRESO (y además a otros medios como La Hora, Ecuavisa, Teleamazonas, Televicentro, El Comercio y El Universo), pese a que en la misma resolución sancionatoria no pudo dejar de reconocer que “en la ley no se encuentra prevista la obligación de replicar contenidos de ningún otro medio...”, no obstante, lo cual sancionó con un juego de palabras: no hay obligación de reproducir lo que dice otro medio, pero sí de informar que ese otro medio ha dicho tal o cual cosa.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil acaba de dar la razón a EXPRESO, anulando la sanción impuesta por Ochoa. En lo esencial, el tribunal declaró que la sanción no estuvo adecuadamente motivada, pues toda información debe ser contrastada, verificada y precisa, sin importar sobre quién verse, por la posible afectación a la dignidad de las personas, y que los abogados de la Supercom no probaron la existencia de una investigación de la veracidad del contenido de la nota de Página 12.