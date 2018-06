Mauro Toscanini: “Lo que preocupa en este momento es el microtráfico”

Las cifras de delitos en el país están a la baja, dice el ministro del Interior Mauro Toscanini. Cree que la percepción de inseguridad obedece a la difusión en redes de actos delincuenciales.

- ¿Qué problema amenaza más a la seguridad en el país?

- Es el sector frontera, que está bastante controlado y otro el de delincuencia que, a pesar que los índices dicen que ha bajado, no dejan de preocupar.

- La percepción de inseguridad sigue...

- Ahora la información se transmite mucho más rápido y cualquier persona que es víctima de la delincuencia se pone en redes y esto se esparce.

- Si sus cifras dan a la baja, ¿por qué siguen los delitos?

- En cualquier sociedad ocurren niveles de delitos que hay que controlar y bajar pero las buenas noticias no salen, por ejemplo capturamos dos toneladas de droga y eso no sale.

- En Guayaquil, ¿cuál es la estrategia?

- Es la misma que se aplica en el resto del país: trabajar con un sistema moderno de videovigilancia, planificación estratégica, Guayaquil tiene sus particularidades, por ejemplo en una área rural no puede hacer lo mismo que en el área urbana.

- ¿Cuál es problema mayor?

- El robo común, asalto, robo de celulares. Guayaquil tiene 24.000 cuadras, en una ciudad tan grande no es sencillo controlarla, tenemos 48.000 policías en el país, no todos están patrullando, no todos son clases, ahí hay oficiales, trabajan en diferentes turnos, entonces posiblemente necesitamos mayor cantidad de policías.

- Ahora hay robos en urbanizaciones cerradas, ¿cómo enfrentar eso?

- Eso es sospechoso, estamos investigando, no necesariamente es delincuencia común sino de las propias ciudadelas porque es sospechoso que en la garita no haya nada filmado, que no se sepa nada, que no han entrado por la fuerza, sino que son robos que a veces nacen de lo interno.

- Han habido asaltos a centros comerciales...

- Sí, asaltos a centros comerciales, hubo un asalto en la universidad de Guayaquil, con los sacapintas también teníamos problemas, pero ha bajado en sitios turísticos.

- El fin de semana pasado hubo cinco muertes violentas en Guayaquil. ¿Hay cómo corregir eso?

- Es un poco difícil, porque a veces nacen muertes en los propios lugares, tuvimos hace una semana acá (en Quito) una muerte de un par de esposos, una señora mató al esposo, se acordó de alguna cuestión personal, lo mató pero estaban tomando tragos.

- En la frontera existen 12 grupos de delincuencia transnacional, ¿cómo respondió la Policía?

- Estamos encargados de la seguridad nacional, con Fuerzas Armadas en la Fuerza de Tarea Conjunta tenemos un plan estratégico. Estamos viendo un poco más allá de Esmeraldas, si nosotros hemos bloqueado al narcotráfico en Esmeraldas, lo lógico es que en Carchi e Imbabura, por la cuestión geográfica y física, no puedan hacer mucho por ahí y podrían irse a Sucumbíos. Ya hemos adelantado con el general Oswaldo Jarrín, hace un par de semanas fuimos a Sucumbíos, recorrimos El Carmen, el sector de Putumayo, ese podría ser un sector que se activaría a futuro.

- ¿El delito se trasladaría para allá?

- Podría trasladarse porque es una región muy grande, hay sembríos de coca frente a El Carmen, incluso hemos detectado que ecuatorianos van allá a trabajar por un tiempo, les pagan bastante, aparte de eso allá estuvo el frente 48 de las FARC, es cabecera cantonal pero más allá de eso debemos dotarle de identidad a los ecuatorianos que están allá.

- ¿Eso qué significa?

- Que no puede ser que en una población con algo más de 3.000 habitantes la gente hable como colombiano, nos den bebidas colombianas, canten canciones colombianas, no existe una sola radio, ni un canal ecuatoriano, ellos se sienten más colombianos que ecuatorianos, entonces el trabajo en frontera no es solo control policial o militar, es toda una tarea que ya la estamos haciendo en el campo social, a esas personas darles fuentes de trabajo, cierto tipo de comodidades agua potable, canalización, etc.

- ¿Qué harán al respecto?

- Le dije a Andrés Michelena, el secretario de Comunicación, que hagamos algo al respecto, obligarles a las radios, a los canales que pongan algún tipo de repetidora por lo menos en las poblaciones donde hay más afluencia de personas. Eso es realmente triste, estuve hace 35 años en San Lorenzo, ahora ha mejorado un poco, pero es exactamente lo mismo, las personas cruzan, cómo usted identifica a un ecuatoriano que va al frente a trabajar en campos de coca y a un guerrillero que viene de civil.

- Por qué cree que la situación sigue como hace 35 años...

- Porque se ha abandonado la frontera a través de los años.

- ¿Cómo corregir eso?

- Lo que estamos haciendo, dotar de cierto tipo de infraestructura, darle seguridad para reducir la violencia, para que vivan en paz, en armonía, darles confianza, por ejemplo en El Carmen no tienen un muelle para vender sus productos, de acuerdo al área geográfica dotarle de cierta infraestructura física y que se comience a mover la economía para que tengan trabajo. Sé que es ilegal pero una persona que no tiene trabajo sucumbe si al frente le pagan en una semana lo que acá ganan en dos o tres meses de trabajo, cruza y regresa. Le pagan por saco de coca, por recolectar.

- El plan nacional de seguridad ciudadana, ¿cuándo se lanza?

- Máximo en dos semanas. Falta pulirlo, adaptar algunos aspectos en control de frontera, minería.

- En la Península hubo desalojo...

- Con el dolor del alma tuvimos que desalojar en la Península a 3.000 personas que habían invadido terrenos privados y municipales. Había 800 venezolanos y colombianos, tenemos que comenzar a tener más control de personas que ingresan al país.

- ¿Y cómo?

- Estamos conversando con Cancillería y Ministerio de Defensa para poner cierto tipo de restricciones, saber quién entra al país.

- ¿Qué tiempo tomará evaluar a los policías de la frontera?

-Sé que los policías de San Lorenzo, 68 oficiales, ya han sido evaluados. Alcanzará a 591 policías de los que han estado en los últimos cinco años.

- ¿Presentan alguna novedad?

- Han habido dos o tres novedades, estamos en investigación.

- ¿Cuánto tomará volver a ser Ministerio de Gobierno?

- Máximo en julio estará listo.

- ¿Los acuerdos con Estados Unidos en que áreas serán?

- Ayuda para materia migratoria, colaboración en sistemas de inteligencia, escáneres para detectar droga en puertos, fronteras, control marítimo, la lucha antidroga y también entrenamiento para nuestra policía y Fuerzas Armadas en general, eso se ha concretado, en el mes pasado viajaron 20 policías invitados por la DEA para entrenamiento en control de drogas por 15 días.

- ¿Qué delito preocupa más?

- Yo diría la delincuencia común, pero el peor delito para mí es la corrupción porque mata de hambre a la gente cuando roban dinero en una función del Estado están matando de hambre a la gente y eso es igual o peor que un crimen directo.

- Eso sale de su esfera de control y como Ministerio del Interior...

- Lo que preocupa en este momento a más de la delincuencia, en la que estamos trabajando duro, es el microtráfico, eso es una cuestión criminal que se ha expandido muchísimo, desgraciadamente no hay estadísticas tan confiables pero conocemos que se está agravando a nivel mundial y nacional.