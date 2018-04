Los civiles entran en el radar del narco

Ni siquiera se asimilan los primeros golpes y llega uno nuevo. El ministro del Interior, César Navas, informó ayer que una pareja de ecuatorianos fue secuestrada por el grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderado por Walter Patricio Arizala Vernaza, alias Guacho.

El hecho quedó confirmado la noche del lunes, cuando las autoridades ecuatorianas recibieron, vía celular, un video como prueba de vida. El mensaje llegó por el mismo canal que usaron los delincuentes para negociar por los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, que finalmente fueron asesinados y de los que todavía no se puede recuperar sus cadáveres.

Ayer, muy temprano, Navas pidió a la ciudadanía que ayude a identificar al hombre y a la mujer que aparecen custodiados por dos hombres con trajes de camuflaje, tapados el rostro y armados. En cuestión de unas horas se conoció que se trata de Óscar Efrén Villacís Gómez (23 años) y Katty Vanesa Velasco Pinargote (20 años), de Santo Domingo de los Tsáchilas.

“Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que les pasó a los periodistas. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador; nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra, por favor, señor presidente, deles lo que ellos quieren, nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador...”, se escucha implorar a Villacís en una parte del video de casi un minuto de duración.

Esto provocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), en la que estuvieron presentes, entre otros, el presidente del Consejo de Participación transitorio, Julio César Trujillo; el contralor Pablo Celi; el fiscal general, Carlos Baca Mancheno; el principal del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y el presidente de la República, Lenín Moreno.

Al final de la cita, se pudo conocer que, al igual que sucedió con el secuestro del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, los datos con los que cuentan las autoridades ecuatorianas sobre el plagio son limitados.

Lo que se conoce es que Villacís y Velasco salieron de Santo Domingo el miércoles pasado con destino al cantón San Lorenzo. ¿Cuándo los secuestraron? “Se presume que el secuestro sería el miércoles muy tarde en la noche o en la mañana del jueves”, dijo Navas, quien desconoce si están en territorio ecuatoriano o colombiano, aunque en el audio se escucha que ellos lo que piden es regresar a Ecuador.

Apenas se conoció el video y se viralizó en las redes sociales empezó el drama para los familiares de los dos plagiados. Una hermana de la víctima dijo que Katty y Óscar salieron a Esmeraldas aproximadamente a las 04:00 del 11 de abril, supuestamente a ver el dinero de una moto que él había vendido y desde entonces nunca pudo hablar directamente con Katty.

La familiar contó que, a través de un mensaje, le preguntó si habían llegado a su destino y le respondió con un cortante “sí”. “Eso fue extraño porque no es la forma en la que yo sé que me escribe. Yo le pedí una nota de voz o una foto, pero no hubo nada”, sostuvo.

Ella sospecha que pudo ser otra persona quien le escribió del celular de su hermana. Este mensaje y otros indicios están ya en manos de agentes de la Unidad Antisecuestros de la Policía (Unase). Hasta el mediodía de ayer, los plagiadores no habían establecido otro contacto con los policías ecuatorianos.

“No tenemos conocimiento sobre cuáles son las demandas (de los secuestradores), tenemos 42 personas detenidas de esta organización, tenemos que, en este ámbito, ir afinando en el diálogo los términos y hasta dónde caminamos en estas conversaciones”, aseguró Navas.

Pese a los hechos de violencia de los últimos tres meses, que han cobrado la vida de siete personas, entre civiles y militares, y mantienen cautivas a dos, el Gobierno insiste que el problema está focalizado en la franja de la frontera con Colombia.

Por eso, las autoridades reconocieron ayer que tanto policías como militares están analizando y estructurando normas de seguridad y que se emitirán, en las próximas horas, ciertas disposiciones para las personas que visitan los poblados del límite fronterizo.

Asistencia internacional

Un SOS a cinco embajadas

El presidente Lenín Moreno convocó ayer a los embajadores de China, Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido para dialogar y pedirles asistencia para enfrentar el conflicto que vive el país en su frontera con Colombia.

Al final del encuentro, el mandatario dijo que se lograron acuerdos para que estos países doten a Ecuador, principalmente, de tecnologías que son usadas para enfrentar a organizaciones terroristas.

El presidente, a finales de marzo, acusó a su antecesor, Rafael Correa, de haber desmantelado a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo que habría facilitado la permeabilidad en la zona de frontera hasta llevar al país al momento actual.

“Somos un país que en este momento requiere de unidad para poder combatir a un enemigo invisible pero que podemos visibilizarlo si contamos con la tecnología y conocimientos de estos países”, dijo Moreno.

El embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, dijo que su país está con Ecuador y respaldará las acciones que emprenda el presidente Moreno para combatir a los disidentes de la guerrilla que no se acogieron a los proceso de paz.

Los detalles

Comisión

Familiares de los integrantes del equipo periodístico de El Comercio recibieron ayer la noticia de que el Gobierno está abierto a que se conforme una comisión independiente que analice lo que sucedió con los tres. Se analizan los nombres de quiénes la integrarían.

Resguardo

Juan Carlos Raza, jefe policial de Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo ayer que personal de inteligencia está brindando todo el apoyo a los familiares de los dos secuestrados y que, por su seguridad, cuentan con acompañamiento permanente.

Coordinación

La Comisión Binacional de Frontera (Combifron) se reunió ayer en Esmeraldas. Este mecanismo busca intensificar el intercambio de inteligencia e información entre las fuerzas públicas de Ecuador y Colombia.