Un adiós en medio de los recuerdos de Katty y Óscar

Fotografías y vídeos inmortalizan el recuerdo de Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanessa Velasco Pinargote.

Sin lágrimas de tanto llorar, del triste rostro de Ana María Velasco salta una sonrisa frente a la pantalla de su celular, donde reproduce el último vídeo de ‘su niña’ Katty, en el que se la ve bailando entre sus sobrinos, el pasado 25 de marzo.

En su último cumpleaños, el 19 de febrero pasado, la Cococha (como le decían de cariño) lloró temprano en la mañana. Una llamada desde el teléfono de su mamá Adelaida Pinargote la despertó. Del celular de Ana se reproducía la canción ‘Las mañanitas’, mientras que sus familiares le deseaban felicidades por sus 20 años.

“Lloró de la emoción...”, contó Ana, quien fue la única de la familia en ver fotografías del cuerpo de Katty, quien fue secuestrada y asesinada junto con Óscar por el grupo de disidentes comandados por alias Guacho, autor también del secuestro y muerte del grupo periodístico de diario El Comercio.

Ana no creía que su hermana estaba muerta, así que los forenses colombianos accedieron a mostrarle tres imágenes: una de su abdomen (donde vio el tatuaje de una rosa que tenía en el costado izquierdo), otra de sus pies (donde identificó características únicas en sus dedos) y la última del cuerpo cerca de la fosa donde la hallaron. “No me dejaron ver el rostro. Me dijeron que estaba muy distinta a como la conocía, así que era mejor que la recordara de esa forma”.

Elvia Villacís se ‘ahogó’ de la misma forma con las fotos del cuerpo de su hermano. “Le faltaba la cadena, pulsera y anillo de plata que tenía... solo cargaba un anillo de acero de valor sentimental, nunca se lo sacaba. La ropa que tenía no era de él, por eso no la quisimos traer”, detalló. Con tristeza Elvia confesó que en el tercer viaje a Colombia, Óscar se le presentó en sueños.

“Yo lo vi parado frente a mí y a Katty atrás de él... Me dijo que por qué había ido tan lejos a buscarlo, si él ya estaba muerto y que mejor dejara de buscarlo”, recordó. El sueño se acabó abruptamente cuando ella trató de acercársele y la imagen de la pareja se alejó hasta desaparecer en la nada.