Nebot se mete en las elecciones

El último discurso de julio como alcalde de Guayaquil dejó claro cuál es una de sus prioridades antes de dejar la Alcaldía. Jaime Nebot llegó a la Plaza de la Integración, junto al Palacio de Cristal, y se abrió paso entre la multitud que lo esperaba para la sesión solemne por los 483 años de Fundación de la ciudad.

Repartió, a su paso, saludos, abrazos, besos y una que otra fotografía hasta llegar a la tarima donde ya estaban sentados los concejales de la ciudad; el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera; la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas; y el titular de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz. Su llegada coincidió con la de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña.

Un video de agradecimiento, la entrega de preseas al mérito cultural y deportivo, y la firma del acta de aprobación del proyecto ‘Viaducto Sur de Guayaquil o Quinto Puente’, bajo la modalidad de alianza público - privada fueron la antesala del último discurso que evidenció que el alcalde observa con atención a las elecciones seccionales de marzo de 2019, especialmente, en Guayaquil.

Elecciones 2019.

Preocupación. Es lo que sienten los guayaquileños frente a su futuro, según Nebot. Pero les hace un llamado a no estarlo y sí a observar y analizar a los candidatos que esperan sucederlo y saquen una conclusión: “Quienes pueden afectar su porvenir”. “No tengo duda que ustedes no se van a equivocar de objetivos, pero cuidado se equivocan de personas. Algunos que parecen salvadores acaban siendo los peores sepultureros del presente y del futuro. No lo permitan”.

Nebot no dijo nombres, pero lanzó algunas preguntas: “¿Ese que los visita hoy se preocupó de ustedes ayer? ¿Ese, si es que está en una institución pública, ha demostrado tener el dinero suficiente para servirlos? ¿Conocen ustedes si ha podido tener un solo préstamo sin garantía del Estado? ¿Saben ustedes si alguna institución privada, nacional o internacional, se alió a su administración?”. Luego de varios ‘No’ como respuesta concluyó: “El candidato que no pase ese examen no merece su voto, no voten por él”.

Siguió aludiendo a esa persona que, según dijo, propone tomar el dinero para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad y destinarlo a los pobres. “Esa irresponsabilidad ya la cometió el Gobierno anterior... pobre pobres siempre son las víctimas si no votan bien”.

Después de lanzar todas esas indirectas, vino el espaldarazo... igual, sin nombres. “Sé que ustedes van elegir a esa persona que es capaz de continuar nuestra obra y mejorarla. A esa persona que es capaz de suscribir y afrontar nuevos compromisos. A esa persona que será y luchará como una madre hace con sus hijos para que su autoestima esté arriba”.

Obras.

Parte del discurso la destinó a rendir cuentas de las obras para este mes. Son 421 obras de las cuales 85 son viales (construcción de nuevas calles), 134 son parques y 45 son regeneración urbana.

Hizo mención a los proyectos Guayarte y el Mercado del Río que serán inaugurados en octubre. Está por instalar en los próximos días el punto 5.500 de internet gratuito e inalámbrico. Ratificó su promesa de en septiembre instalar el punto 6.000 de internet.

Sobre la aerovía, adelantó que 184 cabinas y los techos electromecánicos de las estaciones están en fabricación, así como los diseños de las estaciones estarán listos en los próximos días. También dijo que ha recibido cuatro ofertas para el dragado de los 98 kilómetros desde el acceso de la boya hasta los puertos de Guayaquil.

Fue convocada a licitación para construir la última planta de tratamiento de aguas servidas de Los Merinos para el centro - norte y noreste. Además, el inicio la reconformación técnica de las lagunas de oxidación de Guayacanes y Samanes para acabar hasta el 31 de octubre próximo con los malos olores.

Seguridad y salud.

Recordó a la presidenta de la Asamblea las demandas del bloque socialcristiano sobre la promulgación de leyes que eviten la expansión del microtráfico de drogas y la celeridad con la que son excarceladas personas que cometen delitos contra la vida.

El presidente Lenín Moreno, en un video pregrabado, exaltó la fecha y dijo que en este año el Gobierno invertirá 207 millones de dólares en la ciudad.