Santiago Cuesta: “Moreno fue el único capaz de desmontar el aparataje correísta”

Asegura que recibe críticas e insultos a diario en las redes sociales. Santiago Cuesta Caputi recibió a EXPRESO para explicar su rol en la Consejería de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado y su vínculo personal con el presidente Lenín Moreno.

- ¿Cómo nace la relación con el presidente Moreno que le lleva hasta la consejería de optimización del sector público?

- Yo conocí a Lenín Moreno cuando su padre era diputado y mi hermano Rafael también. Coincidieron. En las noches, porque yo he tenido empresas en Quito desde hace 20 años, iba al Congreso y ahí establecí una amistad. Luego, cuando fue candidato a vicepresidente con Rafael Correa, apoyé a mi amigo Lenín con encuestas -yo no cobro un centavo a nadie por las encuestas-. Les guie y les informé. Yo siempre fui partidario de Lenín Moreno, no de Rafael Correa. Yo no reniego de haber saludado a Correa pero no fue mi amigo.

- ¿La amistad se mantuvo con los años y los viajes?

- Cuando Lenín vivía en Suiza yo veía en las encuestas que era el único que podía ganar las elecciones. Viajé muy seguido a Suiza en esa época -por una campaña que dirigí- y prácticamente una vez al mes veía a Lenín. Cuando llegó el momento ayudé a la contratación del jefe de campaña de Lenín: un extranjero, Yordi Segarra. Luego el presidente me propuso trabajar juntos desde el primer día de gobierno pero nunca he sido burócrata, pero cuando empezaron las dificultades en la parte económica financiera decidí aceptar la propuesta.

- ¿Usted fue, entonces, un impulsador de la candidatura de Lenín Moreno?

- Yo lo dije, Lenín no es continuismo. No confundan la amabilidad con falta de carácter. Lenín es un héroe nacional porque nos liberó de Correa. Es el mérito de Moreno, también, liberarnos de un vicepresidente corrupto. Yo le dije a Jorge Glas que era una mochila pesada para el candidato Moreno porque tenía dos problemas: o era corrupto o era inepto. No podía pasar todo sin que se dé cuenta.

- ¿Guillermo Lasso no habría logrado desmontar el correísmo del país?

- Es muy sencillo, si Lasso ganaba tenía que enfrentar a 72 diputados de Alianza PAIS. ¿Cómo hacía Lasso? ¿Qué ley habría pasado? Tendríamos a Pólit de contralor, a Baca Mancheno de fiscal y a Diego García de procurador. El único capaz de desmontar todo el aparataje correísta de impunidad fue Moreno. Además, ¿quién de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y de la Judicatura es morenista? Ninguno. Moreno será recordado porque logró la independencia de la Justicia.

- El proceso toma su tiempo...

- Lo estamos logrando poco a poco. La gente a veces se desespera pero son diez años que tuvimos un régimen absolutista, monárquico, ególatra, mitómano. Recién ahora nos estamos liberando de eso sin guerras, muertos ni represión. Además, con libertad de expresión.

- El desmontaje se hace con un gabinete con diferentes posturas ideológicas. ¿Cómo compaginan la derecha y la izquierda en el Gobierno?

- No creo que haya izquierda o derecha dentro del gabinete. En el gabinete todos opinamos y el que toma las decisiones, hasta ahora acertadas, es el presidente Moreno. Podemos tener diferencias de criterio ideológico pero no tenemos diferencias en las alternativas para sacar al Ecuador adelante. El problema es que dejaron al país realmente perforado por incapacidad, corrupción e indolencia.

- ¿Y las soluciones no se toman bajo una ideología?

- No hay ideología en el gabinete. Hay posiciones políticas distintas, hay gente que reclama. La ministra de Salud pide recursos para atender a niños, la ministra de Inclusión Social pide recursos para los adultos mayores. El bolsillo es uno solo y por eso es necesario optimizar. Yo recibo ataques todos los días por eso.

- ¿Cómo va la optimización?

- El presidente ha pedido, y lo ha dicho públicamente, es que concesionemos las empresas ineficientes. Se hará de forma transparente.