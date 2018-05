Petroecuador oculta errores hasta en su parque automotor

No hay lugar limpio. La petrolera pública Petroecuador, suma otro polo de irregularidades. Su parque automotor fue usado sin control ni planificación durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. En total, hasta el año pasado, la empresa tenía 1.099 vehículos.

La evidencia de ese número de autos es la primera inconsistencia. La última verificación física del parque se hizo en 2014 y se publicó un año después. Es decir, las autoridades encargadas no confirmaron que los 1.099 vehículos seguían en manos de la petrolera. Es más, ni siquiera se confirmó su estado con una inspección física.

La Contraloría General del Estado detectó esas inconsistencias luego de un examen especial que difundió el 16 de marzo de este año. Las actuales cabezas de Petroecuador expresaron, sobre los análisis del ente de control, que brindan toda la colaboración para detectar anomalías.

El parque automotor, sin embargo, no era parte de la serie de irregularidades. En Petroecuador se detectaron, en el último año, sobreprecios, contrataciones excesivas, obras mal construidas y potenciales arreglos con coimas.

Entre enero de 2014 y junio de 2017 se evidenció, además, que las gerencias y direcciones no “implementaron procedimientos de coordinación, depuración y actualización de la información del Libro de Propiedad, Planta y Equipo del parque automotor”. En ese lapso ocuparon la gerencia general de la estatal Marco Calvopiña, Álex Bravo, Carlos Pareja Yannuzzelli y José Luis Cortázar. Tres de ellos están detenidos por actos de corrupción.

A los problemas de registro y la falta de inspecciones físicas se suma el descontrol en el uso de los automotores. Contraloría concluye que los reportes de entrada y salida de vehículos en Petroecuador “no fue estandarizado a nivel corporativo, por lo que en algunos casos la información no fue completa”. En otras palabras, no hay un medio eficaz para constatar que las unidades fueron correctamente utilizadas. Su ubicación, además, fue compleja porque no existía información veraz de su paradero.

El informe DNAI-AI-0274-2018 concluye que otro manejo inadecuado se constató en los vehículos que fueron dados de baja o rematados. En Petroecuador no se regularizó el estado de varias unidades en entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Los autos vendidos en remate tenían facturas y multas por pagar.

El informe incluye una serie de problemas adicionales como la falta de identificación de vehículos, errores en el registro de placas, inconsistencias en el número de chasis y discos, unidades que seguían en los registros pese a tener documentación de su baja, entre otros.

El estudio general de la Contraloría es novedoso porque, en total, el parque automotor de la petrolera está valorado en 26,6 millones de dólares.

La estatal gasta menos

En el primer cuatrimestre del año, la empresa estatal Petroecuador gastó menos que en el mismo periodo del año pasado, al menos en rubros corrientes. Según el último estado financiero de la petrolera, hay una reducción de 8,68 %.

Petroecuador gastó menos, por ejemplo, en la refinación de crudo. En 2017, se usaron 71,9 millones de dólares en gastos de esa unidad de negocio. Este año, en cambio, los egresos sumaron 42,6 millones de dólares. Un 40,95 % menos.

En logística y abastecimiento también hubo una caída considerable. De 25,3 millones de dólares pasaron a 18,2 millones. 27,69 % más bajo.

Incluso, en el soporte administrativo hay una caída en los gastos. De 59,7 millones cayó a 41,6 millones de dólares. 30,29 % de reducción.

En total, en gasto corriente, Petroecuador pagó 260,3 millones de dólares, en 2018. Un año antes fue 285,1 millones.