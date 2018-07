Las empresas se adaptan al mundial

Si no puedes contra el Mundial, únetele. Esta es la política que varias empresas en el país han adoptado en esta época, que se repite cada cuatro años, para no bajar la productividad y sacarle provecho al mayor evento deportivo del planeta.

Si bien Ecuador no acudió a Rusia 2018, los aficionados al fútbol y los no tan aficionados quieren ver los partidos o, al menos, enterarse de cómo van los juegos. ¿Pero qué hacer si los colaboradores de una empresa quieren ver el partido? ¿Cómo lograr que la productividad no baje durante este mes?

De hecho, la mayoría de los cotejos de este Mundial se disputan en horario de oficina.

Ante esta situación, la consultora especializada en recursos humanos Adecco ha planteado soluciones para sus clientes sobre cómo sacarle provecho al Mundial de Fútbol para unir esta pasión con el empleo, evitando ausentismos y retrasos. De esta manera, se busca generar un lugar agradable para compartir entre colegas.

La primera recomendación que Sebastián Lima, director nacional de Calidad, Servicio y Selección de Adecco, da a las empresas es que sean más flexibles con los horarios de trabajo, para que se puedan adaptar a los partidos.

Ver el fútbol en la empresa, dice Lima, puede propiciar que los colaboradores se integren con sus jefes. “Se puede generar un buen ambiente laboral en estas épocas, ya que no todo es trabajo”, sostiene el especialista.

Una compañía que aplica estas estrategias es Oriente Seguros. Jeanneth Argüello, gerente de Recursos Humanos de Oriente Seguros, cuenta que en su empresa realizaron actividades como el concurso de la polla mundialista, que entrega premios por 600 dólares. Otra de las actividades es el ‘Mundialito Oriente’, un torneo de futbolín.

Mientras que la farmacéutica Bagó apuesta por seleccionar los partidos que se presentan como los más emocionantes para que sus colaboradores los puedan ver.

Si uno de estos juegos decisivos coincide con las primeras horas de la jornada laboral se comparte un desayuno, explica María Isabel González, gerente de Recursos Humanos de esa compañía. Y si es al mediodía, un almuerzo. “Hemos adecuado los espacios para que la gente pueda compartir los almuerzos y ver los partidos”, añade.

En Mondelez International, una multinacional que se especializa en ‘snacks’, en caso de que los partidos sean al comienzo de un día de labores, los colaboradores tienen la oportunidad de verlos en cualquier parte que deseen y luego llegar al trabajo. Y para los encuentros que se juegan durante la jornada de trabajo, tienen la posibilidad de verlos en los televisores de las oficinas y luego volver a sus tareas. La compañía trabaja por objetivos y permite esta metodología.

Las recomendaciones

Horarios

Tomando en cuenta las pasiones que despierta el balompié en los ecuatorianos, una de las opciones es adaptar los horarios de trabajo para que los colaboradores puedan disfrutar de los principales partidos de la Copa del Mundo.

Espacios

Generar espacios comunes con pantallas para poder reunirse en los horarios específicos de los partidos de cuartos de final y semifinal.

Integración

Desarrollar espacios de inclusión a través de los cuales personas con diferentes posiciones jerárquicas puedan compartir un espacio en común y disfrutar de un encuentro deportivo en la final de la Copa o en encuentros de algún conjunto más cercanos al país como Colombia, Uruguay o Brasil.

Concursos

Desarrollar juegos y entretenimientos internos que tengan que ver con la disputa de la competencia en la empresa, para que los colaboradores participen en sus momentos de esparcimiento.