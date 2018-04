Los movimientos eliminados van por las alianzas o la reinscripción

Se rehúsan a morir... políticamente. Son de la primera tanda de organizaciones políticas locales que fueron eliminadas del registro electoral en lo que va del presente año, y la cercanía de una elección local los motiva a buscar la forma de participar como sea.

Hay dos caminos: las alianzas o la reinscripción. El primero es el más corto y más fácil de los dos. El segundo, como ya lo relató EXPRESO en dos entregas anteriores, es el más escabroso, principalmente por la escasez de firmas de respaldo, un requisito indispensable para la inscripción de organizaciones políticas.

Franklin Guevara es el presidente del movimiento Napo Vive, una de las ocho organizaciones eliminadas del registro por parte del Consejo Nacional Electoral hace unos tres meses. Inmediatamente salió la resolución y presentó la apelación de la cual aún no tiene respuesta, relata a EXPRESO. No obstante, sabe lo extenso y engorroso de los trámites por lo que baraja una alternativa para garantizar que la bandera de su organización flamee en esta próxima campaña electoral: una alianza. “Lo que quisiéramos es que sea (una organización) muy participativa, inclusiva para que podamos trabajar en conjunto con la comunidad. Este perfil veríamos para poder reforzar las filas de ese otro movimiento”, comenta Guevara quien espera en septiembre concretar esa alianza en caso que no se resuelva su apelación o el fallo no sea favorable.

Sin embargo, precisa que esa futura alianza será momentánea porque la aspiración de la militancia de Napo Vive es revivir la organización, y si eso conlleva volver a inscribirla lo hará.

En la Costa, específicamente en la provincia de Santa Elena, el movimiento Salinas Independiente, también eliminado por el Consejo Electoral, encontró una casa provisional que acoge a su militancia. Paúl Borbor, en conversación con este Diario, confirmó la alianza con el movimiento CREO, pero no solo eso. “A través de una encuesta me han seleccionado para que sea su candidato a la Alcaldía de Salinas”, reveló Borbor, quien ya fue alcalde del cantón peninsular.

El dirigente político considera injusta la descalificación de la organización que la atribuye a una decisión con fondo político para impedir su participación en los próximos comicios. Pese a eso, la militancia está casi un paso de retomar su personería jurídica con la reinscripción. “A veces envían una resolución, después otra y después otra. El área tecnológica difiere con lo tipificado en el organismo electoral, pero para curarnos en salud políticamente hablando se optó por volver a presentar el registro y hay que presentar unas firmas”.

Las ocho organizaciones políticas eliminadas están distribuidas en seis provincias (ver gráfico) y no serán las únicas, comenta a este Diario la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villacís. Las ocho son parte de una primera etapa de depuración y vendrá otra segunda (con 10 a 12 movimientos) en unas semanas dependiendo de los informes jurídicos sobre el cumplimiento o incumplimiento de requisitos. “Son en total más de 20 organizaciones políticas en este proceso de extinción”.

Un requisito para sobrevivir

El Código de la Democracia establece un único requisito para que las organizaciones políticas locales no caigan en la extinción: obtener al menos el 3 % de votos válidos en dos elecciones consecutivas en su jurisdicción. El Consejo Nacional Electoral debe ejecutar la depuración del registro de partidos cada dos años, luego de una elección, comparando sus resultados con la anterior.