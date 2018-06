Legisladores no aprueban la reconsideración para juicio político contra Judicatura

No se aprobó la reconsideración del informe. En días pasados, la Comisión tampoco se puso de acuerdo en la votación y el proceso no fue ni archivado ni aprobado. En esa ocasión no existieron los votos necesarios para “recomendar el juicio”, y el expediente fue remitido a la Fiscalía para que investigue una posible falsificación de documentos por un supuesto informe falso de la Contraloría.

Por su parte, Gustavo Jalkh, presidente del CJ, emitió su rendición de cuentas el pasado 11 de junio. En una rueda de prensa, manifestó que ni él ni sus vocales han incumplido con la ley, y que “llevar a juicio a personas con pruebas falsas no hubiera hablado bien de la Asamblea”.