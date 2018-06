¿Dónde está el tercer informe?

El nombre del excomandate de la FAE, Jorge Gabela, retoma protagonismo 8 años después de su asesinato. Lo hace en compañía de la investigación que se realizó para esclarecer su muerte. El gobierno de Rafael Correa creó un Comité interinstitucional en 2012 para que no quede duda de nada.

Hoy, sin embargo, lo que más hay son incógnitas alrededor de su nombre y del perito argentino a quien se le asignó el caso: Roberto Meza. Él dice que su trabajo lo entregó en tres partes y por lo tanto, sus conclusiones reposan en el llamado tercer informe o tercer producto.

Lenin Lara, era ministro de Justicia por entonces y fue quien recibió la investigación de Meza en 2013. Este 20 de junio, el ahora alcalde de Esmeraldas, se pronunció sobre el tema.

Lo clave de sus declaraciones: coincide en que el tercer informe sí existe y que se cumplió con el trámite que debía dársele.

¿Cuál era? El Ministerio de Justicia lo recibe, lo debía custodiar la Secretaría General de ese ministerio, pasó por análisis de un comité de Ministro y finalmente, debía llegar hasta la Presidencia de la República.

En alguno de esos pasos, el informe se extravió porque ahora no está y su autor, el perito Meza, no tiene un respaldo para sacarle un duplicado. Como explicó anteriormente, parte de las cláusulas del contrato era que no conserve ninguna copia.

Ante esto, Lara insiste: “El informe lo recibió el Ministerio, quedó en el Ministerio, y lo que haya pasado después de eso yo ya no puedo responder”.

Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ha sido una las figuras más visibles en el caso. Luego de conocer lo dicho por Lara, ella concluye que lo de su esposo “es un crimen de Estado”.