De Duque se espera dureza con los narcos

Paz. Es el anhelo de los colombianos y ahora también de los ecuatorianos, más aún de quienes viven en la frontera común con el vecino país, que desde el pasado domingo tiene un nuevo presidente electo: Iván Duque.

Con la elección del sucesor del presidente Juan Manuel Santos se espera una respuesta más dura al tema sensible con Ecuador, el terrorismo. “El Gobierno de Duque seguramente tendrá una posición más fuerte en la seguridad y que irá más encaminada a buscar mecanismos en las que el Estado tenga la mayor capacidad de combate al narcotráfico y, a su vez, mayor control de una serie de situaciones como consecuencias inesperadas de lo que implicaba dejar inmensos territorios del Estado sin acompañamiento de las fuerzas militares y la expansión del narcotráfico”, comentó para EXPRESO el analista político e internacionalista colombiano, Carlos Patiño.

El terrorismo, desde enero pasado hasta la fecha, deja un resultado de siete ecuatorianos muertos (tres miembros del equipo periodístico de diario El Comercio y cuatro militares), una pareja secuestrada y una serie de atentados en la provincia de Esmeraldas con la firma de alias Guacho y su frente Oliver Sinisterra.

Duque, delfín del expresidente Álvaro Uribe, empieza lanzando una advertencia: no dudará en obrar como comandante en jefe de Colombia para “que en todo el territorio se proteja la vida” en contra de quienes intenten “fracturar el anhelo de la paz”. “Si los cultivos ilícitos siguen creciendo, si aparecen dineros y armas (de la guerrilla) escondidos, si hay algunos que con sus armas siguen obstruyendo el curso institucional del país, lo que estamos haciendo es fracturando el anhelo de la paz”, expresó en su primer discurso como mandatario electo.

Vicente Torrijos, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad del Rosario de Bogotá, coincide con Patiño en que la elección de Duque representará un endurecimiento de la seguridad en la frontera. Ecuador, a criterio del analista, debe esperar del presidente electo una sofisticación y un fortalecimiento de todos los niveles de seguridad y defensa, lo que significa que en la frontera común habrá “un despliegue de fuerza con el fin de controlar todo el territorio, no dejar áreas grises, y no permitir un vacío de poder”. “Duque tendrá una actitud inflexible. El presidente Santos no cumplía con esta definición por la lógica de las negociaciones... Eso le dará más tranquilidad a Ecuador, porque no encontrará en el presidente colombiano esa especie de ambigüedad”, comentó el catedrático a este Diario.

Para el analista, el mandatario electo debería, como primera acción, presentarse físicamente en el área de frontera común, además de un redoblamiento del desempeño de las fuerzas militares, y de elaborar un mecanismo de verdadera cooperación y acción combinada colombo-ecuatoriana.

Del lado ecuatoriano está clara la realidad. El presidente Lenín Moreno en el tuit publicado ayer en el que felicitó a Duque le manda un mensaje: “Tenemos por delante una importante misión conjunta por la paz”.

Voces

Carlos Patiño, analista político e internacionalista colombiano

En el caso de Ecuador, (Duque) sabrá llegar a acuerdos concretos con el presidente Lenín Moreno en cómo se puede mejorar la seguridad. En su agenda es claro el papel destacado de la seguridad.

Iván Duque, presidente electo de Colombia

No haremos triza los acuerdos (de paz), garantizaremos que la paz sea para todos los colombianos empezando porque la seguridad y la justicia sean las hermanas para que brille la esperanza en todo el país.

Vicente Torrijos, analista y catedrático de la Universidad del Rosario-Bogotá

Lo que Ecuador debe esperar de Duque es un despliegue de fuerza con el fin de controlar todo el territorio... lo que traduce en acciones concretas contra el narcotráfico.