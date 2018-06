Infancia, a través de la pantalla

Sostiene que estos casos se registran en su consultorio, pues padres y madres sufren de depresión porque ahora sus hijos no quieren pasar con ellos y viven encerrados con la tecnología a la mano.

El especialista señala que hay padres que entregan el celular o una tableta a los niños para poder seguir conversando, o para poder terminar de ver un programa de televisión . A sus ojos, los niños se crían con esto, y cuando son jóvenes prefieren pasar en el celular o en la computadora, pero ya no compartir con sus padres.

La telefonía móvil crece en el mundo y la influencia en la sociedad es cada vez más alta. Dentro de este fenómeno están inmersos también los niños y jóvenes que buscan estar a la vanguardia de los teléfonos que están de moda. Ecuador no es la excepción. El uso de celulares en los menores de entre cinco y once años así lo demuestra.

Afirmó que una persona debe adquirir un celular dependiendo del uso que le va a dar. Por ejemplo, un fotógrafo de un diario va a requerir un teléfono con una buena tecnología para enviar las fotos con una resolución adecuada, ¿pero un niño de entre cinco y once años necesita un teléfono con tanta tecnología?, se pregunta. A sus ojos, son cuestiones que los padres deben tomar en cuenta antes de decidir dar a sus hijos pequeños un teléfono móvil.

Él considera que toda la tecnología en esta edad para los chicos debería estar en las escuelas, en donde pueden desarrollar sus conocimientos y habilidades, ya que están controlados por los mismos profesores.

¿Qué piensan los padres? Hay una clara división de criterios. María, de 55 años de edad, madre de dos niñas (una de ocho y otra de 10), opina que los niños no deben andar con celulares. Para ella, no solo que es un riesgo por el tema de la seguridad, sino porque cree que los menores no tienen conciencia y se dejan influenciar mucho por lo que ven en redes sociales.

“Los niños ahora son muy influenciables y se dejan llevar por lo que ven en las redes sociales, mienten en sus edades para crearse cuentas, ya sea de Facebook u otras opciones, y buscan o les salen cosas que no son para su edad”, manifestó a este medio.

Con este criterio no coincide Ingrid, de 39 años. Ella es madre de gemelos de 10 años de edad y cada uno ya tiene su smartphone, y su primo les ha creado una cuenta en Facebook para que suban fotos y poder conversar.

“Ellos se desenvuelven muy bien con sus teléfonos, se escriben con sus primos en el extranjero, ven películas y series. No creo que sea una mala influencia para los chicos, sino de mucha utilidad para su desempeño. Ellos me ayudan cuando algo pasa con mi celular”, aseveró.

Ecuador lleva un plan para desarrollar las TIC

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), en cooperación con el Instituto Nacional de Preinversión (INP), desarrolló el Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Ecuador, para el período 2014-2018, con el objetivo de determinar el direccionamiento estratégico más conveniente para el desarrollo de la I+D+i de las TIC en el país, en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir.

El Plan Estratégico incluye un análisis completo y diagnóstico de la situación actual, identificación de los puntos fuertes y los puntos débiles de las TIC en el Ecuador, los objetivos y los indicadores del Plan y su estructura global. Específicamente, propone un programa para el desarrollo de la Sociedad de la Información, donde la I+D+i en Gobierno Electrónico o e-gobierno desempeña un papel fundamental.