Roberto Meza: “No podíamos no tocar el tema de los Dhruv”

Roberto Meza Niella es un perito y criminalista argentino que hizo seis pericias en el Gobierno anterior. En todos los trabajos hay un denominador común: sus conclusiones desaparecieron o se ocultaron. Volvió al país por el caso Gabela.

- ¿Por qué volvió al Ecuador?

- Porque estaban dadas las garantías con relación a nuestra seguridad y porque desde cuando entregamos el informe en 2013, hasta la fecha nunca se nos requirió eso.

- ¿El cuestionado tercer producto o informe existe?

- Siempre existió y fue parte de mi misión con esta visita, confirmar la existencia de ese producto y hacerlo personalmente como corresponde.

- Su conclusión fue que el asesinato del general Gabela no fue por la delincuencia común.

- Lo que puedo hablar porque es de público conocimiento, porque las cláusulas del contrato son claras, es que si se determinaba en la segunda fase de la investigación que la muerte no tenía que ver con delincuencia común se avanzaba a la tercera fase y así fue.

- Pero la Contraloría ha argumentado que se pagó por un documento inexistente.

- Justamente ese es el motivo por el que estoy acá, para confirmar personalmente ante la Fiscalía, los medios y el país, que entregué y se pagó por ese tercer producto y que la señora Jéssica Jaramillo en ningún momento tuvo acceso a ese informe, ella recibió órdenes, obviamente, de pagar ese primer producto que lo había aprobado el Comité y por eso se realizó el pago.

- ¿Es verdad que le pidieron retirar páginas del informe?

- Eso es algo que voy a aclarar. Lo que existió fue de parte de los asesores de la ministra de Defensa que no se tocara el tema de los Dhruv en las investigaciones, porque supuestamente ese había sido un tema que ya había sido agotado por la Contraloría, y eso no pudo ser así lamentablemente. No podíamos no tocar el tema de los Dhruv porque era uno de los móviles del asesinato.

- ¿Algo que se pueda mencionar sin comprometer la investigación?

- Cualquier información comprometería la investigación, eso se hará público en algún momento y lo van a conocer.

- ¿Cuánto demoraron en investigar el caso Gabela?

- Desde diciembre de 2012 hasta julio de 2013.

- ¿Qué dificultades hubo?

- Demora en la entrega de documentación, documentos que desaparecieron, fue un denominador común en todas las investigaciones que realizamos en el país.

- ¿Recibieron amenazas?

- Por este caso específicamente no. En esa época estábamos trabajando con el caso Restrepo y habíamos levantado una información bastante sensible y en ese momento sí fuimos amenazados.

- ¿Cuáles fueron las amenazas?

- Un arrinconamiento contra la pared de personas extrañas que se acercaron en la calle y me pidieron que dejara de buscar información del caso.

- La viuda de Gabela salió consternada luego de escuchar su versión en la Fiscalía.

- Lamentablemente, ella está sufriendo una revictimización en función a todo esto que está pasando.

- ¿A quién entregó el informe?

- Al doctor Lenin Lara.

- ¿En la Fiscalía le mostraron una copia del tercer producto?

El informe final que me fue entregado en la Fiscalía no es de mi autoría, es falso.

- ¿Hubo manipulación para que no se conozca la verdad?

- Lo que puedo decir es que hubo claramente un intento de que no se llegue a la verdad.