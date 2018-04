Guillermo Lasso: “Los ministros correístas deberían renunciar”

- ¿El plan económico que presentó Lenín Moreno es una copia del de Guillermo Lasso?

- En cierto modo toma algunas de las ideas de nuestro plan, no todas, pero más importante que el discurso es ver la aplicación cuando veamos los detalles, allí sabremos cuán profunda es la intención de un giro con respecto a la política del anterior gobierno... Moreno reconoce que Ecuador no puede vivir de deuda ni tampoco de consumo, que tiene que pensar en el sector productivo como un eje fundamental para el desarrollo. Hizo un enunciado de 14 medidas y advierte que son los ministros los que van a desarrollar. A nosotros no nos queda más que esperar con cautela y darle seguimiento a todos los proyectos de ley y decisiones ejecutivas y administrativas que permitan ver cuán profundo es el discurso del lunes.

- De todos los enunciados, ¿en cuál se debería tener cuidado?

- Debemos hablar de lo que no habló el presidente y que es necesario para la economía ecuatoriana. Hay cinco puntos no tocados a los que creo que hay que darle énfasis. Primero: Una reforma estructural del sistema de seguridad social del Ecuador. Segundo: Una reforma al Banco Central del Ecuador para que le devuelva la autonomía y la independencia frente al Gobierno. Tercero: una reforma del sector petrolero. Cuarto: Hay que acometer una reforma legal que le dé sustento jurídico fuerte a la inversión privada en infraestructura pública. Y quinto: una política exterior acorde con el desarrollo de una economía basada en el incremento de exportaciones.

- ¿Cuál es el camino?

- El camino es la Alianza del Pacífico y un acuerdo de Comercio con los Estados Unidos. Y yo veo en ese sentido, la ministra de relaciones exteriores es un obstáculo. Haría bien que ella dé un paso al costado y deje el espacio para quien sea coherente con el discurso del lunes del presidente. Allí hay un punto débil.

- ¿Otros puntos débiles?

- Los ministros correístas, que durante diez años aplaudieron a Rafael Correa y su política de más impuestos y más deuda, deberían renunciar. Si tienen sangre en la cara deberían irse a su casa. Permítanos decirle señor presidente, pídales la renuncia.

- ¿Quiénes deberían irse?

- Todos los que tuvieron diez años con Correa. Ellos ahora no pueden decir que aplauden las decisiones de Moreno porque muchos de ellos, como la propia vicepresidenta, aprobaron la reelección indefinida.

- ¿Debe irse también la vicepresidenta?

- Todos los que no calcen con el nuevo discurso.

- ¿Cómo está preparándose CREO para las elecciones seccionales de marzo del 2019?

- Presentaremos candidatos a alcaldes en los 221 cantones y para prefectos en las 23 provincias. Tendremos una muy buena sorpresa para la ciudad de Guayaquil.

- ¿Cuándo se anunciará esa sorpresa?

- Es un secreto. César Monge es el presidente del movimiento a él le corresponde manejar estos tiempos. Pero será entre julio y octubre. Todo lo vamos a mantener en reserva.