El Gobierno reducirá sus egresos por comunicación

La publicidad gubernamental pasará a pocas manos. El presidente Lenín Moreno ordenó, mediante Decreto Ejecutivo 383, que los gastos de publicidad de las entidades públicas pasen a ser controladas exclusivamente por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).

El presidente dispuso que el Ministerio de Finanzas transfiera los fondos presupuestados “para producción publicitaria de campañas masivas de difusión y su pautaje en medios de comunicación” a la entidad que dirige Andrés Michelena.

El titular de la Secom explicó la motivación de Moreno. Según dijo ayer en un conversatorio con medios de comunicación, era necesario absorber todos los recursos porque “no podíamos tolerar” algunos gastos. Puso como ejemplo a dos empresas públicas petroleras.

La Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) tiene un presupuesto de un millón de dólares para publicidad. ¿Qué tiene que publicitar?, se pregunta el secretario de Comunicación.

Lo mismo sucede con Petroecuador. Michelena dijo que no entiende para qué es necesario que la petrolera tenga pautaje en medios de comunicación. Su presupuesto era de unos dos millones de dólares, resaltó.

El dinero, ahora, será canalizado a entidades que requieran promoción. El Ministerio de Turismo, por ejemplo.

El cambio otorgará unos 18 millones de dólares a Secom para pautas publicitarias. Según dijo Michelena, también habrá un ahorro de 25 millones de dólares porque ya no se pagará a una agencia publicitaria -como hicieron los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado en el gobierno anterior- que tramite los espacios, sino que el Gobierno negociará directamente con los medios de comunicación.

Otro punto de ahorro saldrá, dijo el funcionario, del recorte de personal que se hará en los departamentos de comunicación de los ministerios, secretarías, empresas públicas y otras entidades. Actualmente, muestran cifras oficiales de Secom, hay unos 1.810 funcionarios en esas áreas. El gasto mensual por sueldos y salarios asciende a 2,1 millones de dólares. Un monto demasiado alto, aseguró Michelena, si se considera que dentro de la Secretaría de Comunicación se pueden cumplir las operaciones de promoción y publicidad.

El Gobierno mantendrá campañas de salud y educación.

‘All you need is Ecuador’ fue un fracaso

El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, explicó que la campaña ‘All You Need is Ecuador’, que promocionó el Gobierno de Rafael Correa, tuvo un impacto mínimo y no se justificó su costo.

Según dijo, en un conversatorio con medios de comunicación, la campaña no estuvo acompañada de un llamado a la acción. Es decir, no fue una “promoción inteligente” sino que solo se quiso imponer la voluntad gubernamental.

Ahora, asegura, se hará un acompañamiento con el sector privado para ofertar el destino turístico con paquetes. Es decir, que el turista sepa cuánto va a pagar y qué tipo de servicios tendrá.

Para la oferta, adelantó, se creará la empresa de promoción turística, Protur. La entidad reemplazará a la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador y manejará más recursos.

Actualmente, el ministerio tiene menos de 5 millones de dólares para publicidad del país. Colombia y Perú superan los 100 millones de dólares al año.

Datos

Las campañas

Según Sercop, en 2017, la Secom ordenó 25 campañas publicitarias en redes sociales y medios tradicionales.

Gobierno actual

Aunque la mayoría de campañas fue de la era de Rafael Correa (La Década Ganada, el Gobierno de Todos, 9 años de Constitución), también hubo publicidad para la consulta popular y otras promociones ministeriales.

Contraloría

El ente de control realiza exámenes especiales a las contrataciones de publicidad que hicieron los hermanos Alvarado.