La falta de estructura propia empuja a reciclar funcionarios

La práctica del reciclaje nunca se fue. Con el ingreso de rostros nuevos como Berenice Cordero, al Ministerio de Inclusión Económica y Social; y Jorge Costa, a la Secretaría de Inteligencia en que no duró ni una semana, porque se eliminó, el presidente Lenín Moreno se desmarcó de este usual movimiento de fichas utilizado con frecuencia por el correísmo. Pero no por mucho.

Retoma esta vieja práctica al colocar a María Elsa Viteri en el Ministerio de Finanzas, cargo que desempeñó durante el gobierno del expresidente Rafael Correa; y regresar al gabinete a Juan Sebastián Roldán como su secretario particular, luego de figurar al frente de la entonces Secretaría de Transparencia durante el correísmo.

Moreno no solo heredó los problemas del anterior Gobierno, sino también su estructura de nombres y uno que otro compromiso que ahora lo obligan a recurrir al conocido reciclaje, concuerdan expertos guayaquileños consultados por EXPRESO. “Obviamente el presidente Moreno no construyó una estructura propia de carácter político funcional para poder marcar en este sentido una gran diferencia”, comentó el exministro de Gobierno y Educación Vladimiro Álvarez.

Y para construir esta estructura es indispensable un factor: confianza. El analista político y excandidato presidencial, Jaime Damerval, cita una frase que, según dijo, pertenece a un intelectual político para remarcar este aspecto: quien no tenga como mínimo 300 personas en quien confiar, que no se atreva a gobernar un país. “Puede verse este fenómeno como que el presidente no dispuso de este número mínimo de personas de su confianza”.

Pero cree que existe un segundo motivo: un compromiso. ¿Con quién? “Lo que usted llama reciclaje se está operando, no solo como la carencia de elementos de confianza, sino de la necesidad de cumplir un compromiso político que evidentemente existe, ajeno al cruce de palabras entre Correa y Moreno”. Esta es su conclusión para entender que el presidente aún mantenga a la canciller María Fernanda Espinosa y designara a Viteri.

El politólogo Álex Cedeño cree que el Gobierno necesita implementar una técnica selectiva que asegure que los ciudadanos que posean un mayor grado de conocimiento, necesario en el campo de las funciones gubernamentales, sean seleccionados y participen en las decisiones públicas. Le lanza un consejo: “Adoptar una mentalidad tecnocrática enfatizada en la lógica... con la incorporación de verdaderos tecnócratas, o al menos no reciclados, tecnócratas de derecha o de izquierda, que converjan en elementos comunes”.