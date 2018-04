César Navas dice que no se han realizado operaciones ofensivas en la frontera

El ministro del Interior, César Navas, brindó una rueda de prensa este 11 de abril de 2018, desde el ECU-911 de Quito.

Tras una reunión con la canciller María Fernanda Espinosa y el ministro de Defensa Patricio Zambrano, Navas reiteró “lo dispuesto por el presidente para realizar todas las acciones que permitan el retorno de los compatriotas sanos y salvos”.

Ademas, desmintió que las Fuerzas Armadas y Policía de Ecuador hayan realizado operaciones ofensivas en la frontera. Pero agregó que sí se han realizado “operaciones de control permanente”.

Sobre el supuesto comunicado que circula en redes sociales respecto al estado del grupo periodístico secuestrado, Navas dijo que se continúan realizando las investigaciones respectivas. “Apenas tengamos confirmaciones, informaremos oportunamente a través de la Secom”, dijo.

Tras finalizar su intervención, no hubo espacio para preguntas de la prensa.

Colombia se pronuncian sobre la autenticidad del comunicado

El Ministerio de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, habló sobre la autenticidad del supuesto comunicado que circula en redes sociales. “Hemos hecho el análisis de inteligencia del texto (...) y no hemos podido encontrar ningún elemento para confirmar que sea auténtico”, mencionó en rueda de prensa. Además señaló que no se han realizado “desembarcos y ni acciones especiales” que no sean de conocimiento y coordinación de las fuerzas armadas y autoridades policiales de Ecuador”.

El ministro colombiano también mencionó que mantendrán su apoyo y cooperación a Ecuador en este tema.

El equipo periodístico fue secuestrado el pasado 26 de marzo, acción atribuida a Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, quien lidera un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).