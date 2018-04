Ecuador anuncia secuestro en la frontera con Colombia

Esta vez alias Guacho se comunicó directamente con las autoridades ecuatorianas para informar del secuestro de una pareja. Envió una prueba de vida por un canal directo y no a través de los medios colombianos como ocurrió durante el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio.

La noticia llegó por un mensaje de WhatsApp la noche del lunes 16 de abril de 2018, informó el ministro del interior César Navas. En el vídeo “los narcotraficantes solicitan por intermedio de los secuestrados que se cumplan sus exigencias”, señaló el funcionario desde la sala de crisis del ECU-911, en el Itchimbía de Quito.

Navas dijo que se desconoce el paradero de los dos nuevos secuestrados. En el video el hombre pide ayuda al presidente ecuatoriano y dice “simplemente somos ciudadanos del Ecuador”.

La prueba de vida

En el video el hombre, quien se encuentra de pie junto a una mujer, dice: “Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano, que no nos pase lo que les pasó a los periodistas. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra por favor señor presidente, dé lo que ellos quieran. Nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador (...) por favor dé lo que ellos quieran para que nos suelten y nos dejen libres y no nos pase lo que les pasó a los periodistas”.

Con las imágenes el ministro pidió que se ayude a identificar a los ciudadanos. “Ecuatorianos, nos piden liberar a estos delincuentes “ —dijo— “estos son los cobardes, sanguinarios y agresivos que lo único que buscan es robarnos la paz y la tranquilidad de nuestra nación”, concluyó. Navas reiteró que lo que piden es sacar droga por Ecuador a través del río Mataje. Anunció que desde el año anterior se frenó ese tráfico y hoy se da la arremetida y represalias.

Reconoció que se trata de una situación dolorosa y que ha cobrado vidas. Insistió en que “los Guachos” son cobardes porque se hacen valer de escudos humanos para querer chantajear al pueblo ecuatoriano. Ratificó que quieren robar la paz de los ecuatorianos y eso no se va a permitir: “ya nos quitaron a siete de los nuestros, pero somos 16 millones de ecuatorianos que como un puño vamos a derrotar a estos narcotraficantes”, añadió.

Según el funcionario no sería de sorprenderse que quieran atentar contra la vida de los dos secuestrados. Por eso pidió a las autoridades colombianas que cumplan de inmediato con los compromisos acordados en la reunión que se desarrolló el lunes en el Palacio de Carondelet.

No son militares

Desde Carondelet, el ministro ecuatoriano de Defensa, Patricio Zambrano, confirmó que los civiles secuestrados son ecuatorianos: “La información que tenemos y que está procesando la Policía Nacional es que son ecuatorianos, que son de una provincia cercana a Esmeraldas”, indicó el ministro en declaraciones a la prensa”.

Zambrano también desestimó las informaciones, supuestamente con origen en medios colombianos, de que los secuestrados pudieran ser agentes de las fuerzas de seguridad. Aseguró en ese sentido que no tienen “en ningún caso, ninguna información que pueden ser agentes” y subrayó “no son militares”.

La Unidad Antisecuestros de la Policía (Unase) intenta de momento verificar los datos de los secuestrados y contactar con sus familiares para hacer el seguimiento.

El 26 de marzo en nuevo Mataje, cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas fueron secuestrados Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. La semana anterior, el jueves 12 de abril, se conoció que fueron asesinados por la disidencia de las Farc, vinculada con los carteles de la droga. Tropas de élite fueron movilizadas a la frontera norte, se puso precio a la cabeza de Guacho y este lunes el presidente Lenín Moreno dio 10 días a sus ministros para conseguir la captura de alias ‘Guacho’.