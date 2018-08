Elizabeth Cabezas: “Tenemos vacíos en ciertos procedimientos de fiscalización”

- ¿Por qué no dieron paso a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización?

- Esto debe tratarse en el esquema general de la Asamblea. No podemos poner en riesgo comisiones que están funcionando bien y que tienen una producción legislativa visible por hacer un cambio concreto. Hay temas puntuales de ciertas comisiones en los que, efectivamente, hay problemas.

- ¿Cuál es el problema en Fiscalización?

- Hemos tenido dos casos de seis juicios políticos que no han terminado en el pleno porque las votaciones no han sido consistentes y no se ha logrado tener la mayoría que exige la ley. Por eso, nos hemos comprometido a que cada bancada hable con los miembros de la comisión para buscar cambios que ‘ventilen’ la comisión.

- ¿No le preocupa la imagen de la comisión al no poder resolver los juicios? La oposición dice que es el ‘limbo’.

- Nos hemos comprometido a resolver esto a la brevedad posible. El problema también pasa por un tema legal: no tenemos una base para hacer cambios en las comisiones antes de tiempo, antes de mayo de 2019. Hay críticas porque, supuestamente, no ha habido la responsabilidad política para reestructurar todo, pero no es un tema de reestructurar por reestructurar, sería injusto que cambie comisiones que están funcionando bien parar dar paso a una comisión o dos en las que ha habido problemas. Sería irresponsable caotizar la Asamblea.

- ¿Ve trabajo en fiscalización?

- Hemos avanzado. Tenemos un camino que hemos transitado y que, seguramente, no es el que cumple las expectativas de todas las bancadas, sí. Pero no todos los juicios políticos tienen que terminar en destitución o censura.

- El problema no son los que llegaron, sino el por qué con ausencias injustificadas o votos contradictorios.

- Tenemos también un vacío legal y hay un consenso para ir a la reforma a la Ley de la Función Legislativa a la brevedad posible.

- ¿Vacíos en qué?

- En ciertos procedimientos. Por ejemplo, qué pasa cuando la comisión no logra una mayoría. Una propuesta es que se plantee que el trámite en la comisión sea como en las demás: el informe tiene que pasar al pleno de la Asamblea. No es que el tema se muere en la comisión.

- ¿En cuánto tiempo se procesará la reforma?

- Esa reforma fue vetada totalmente, el plazo del veto concluyó el 18 de julio y recién podemos tratar el tema.

- También hay quejas por la demora del CAL en aprobar las solicitudes de juicio.

- El CAL no tiene plazos.

- Pero ha habido juicios que se demoran meses en el CAL.

- En el CAL tenemos el despacho de muchísimas leyes, vamos mezclando entre juicios, leyes, resoluciones y trámites administrativos. Y tenemos en camino tres pedidos: una reconsideración por Carlos de la Torre; María Fernanda Espinosa, que se pidió una ampliación del informe de la Unidad Técnica Legislativa; el exprocurador Diego García. ¡Tampoco es que hay 12 juicios!

- ¿Hay un afán de proteger a los exfuncionarios?

- En lo absoluto, no hay un interés de proteger a nadie.

- ¿Las diferencias internas en PAIS afectan la gestión de fiscalización?

- Tenemos diferencias. Tal vez no hemos logrado articular adecuadamente o no todos han entendido la necesidad de unificarnos en ciertas cosas porque ha habido posiciones personales. Tal vez lo que está fallando son estas interpretaciones personales sin entender que, en un momento, debe hacer una evaluación del tema político. Es un tema que me preocupa, sobre todo porque estamos en un momento en el que la Asamblea quiere dar muestras de fiscalización.

- ¿No solo con juicios?

- Hay otros mecanismos como la solicitud de información: tenemos 2.110 pedidos de los asambleístas a 257 instituciones. Muchas de las ‘denuncias’ de los asambleístas de las otras bancadas es información procesada por esta vía.