El cabo suelto del caso Gabela

Poco fiables. Los archivos de las entidades públicas no se caracterizan por el orden o la seguridad. Ya lo advirtió la Contraloría cuando revisó los documentos sobre el manejo de la deuda pública y de las negociaciones petroleras con China y Tailandia durante el Gobierno de Rafael Correa. El informe perdido del caso Gabela es, sin embargo, el caso más polémico.

Se trata del ‘tercer producto’ que los peritos internacionales contratados por el régimen de Correa hicieron sobre la investigación del asesinato del general Jorge Gabela, en 2010. Roberto Meza Niella, experto argentino, asegura que entregó el documento al Gobierno. Su versión es confirmada por Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia: ella como administradora del contrato con el perito ordenó el pago después de recibir el tercer producto.

¿Pero dónde está el documento? Las autoridades de la época (desde el expresidente de la República hasta los ministros de Justicia) esquivan responsabilidades.

De acuerdo con la información oficial, Johana Pesántez, exministra de Justicia y actual secretaria jurídica de la Presidencia, recibió el primero y el segundo producto elaborados por el perito. Lenín Lara, titular de esa cartera de Estado en 2013, reconoció haber recibido ese tercer producto. Según él, fue ingresado por la secretaría del ministerio, analizado en una Comisión Interministerial (que no lo aprobó) y enviado a la Presidencia de la República.

La pista, sin embargo, se pierde allí. Ledy Zúñiga, quien llegó a esa cartera de Estado en 2014, asegura que el documento que hizo público en julio de 2015 fue el que encontró en los archivos del ministerio.

La Contraloría, en un examen especial a la contratación del perito Meza Niella, enredó aún más las cosas. La entidad de control dice que “no se estableció la documentación que sustente la emisión y presentación (del tercer producto), existiendo el producto denominado ‘Informe final’, sin que el equipo de control haya evidenciado la presentación del tercer producto”. Incluso glosó a Jaramillo por haber pagado al perito.

El otro sitio donde se supone que debería estar el documento es en el archivo de la Presidencia de la República. En abril, esta institución aseguró que no tenía en sus archivos ningún informe sobre el caso Gabela. Lo dijo ante un pedido de la Defensoría del Pueblo, que quiso acceder al expediente completo del caso.

A pesar de lo que dijo Lara, el expresidente Correa también se hizo a un lado. “Si la Presidencia recibió estos documentos, primero no está registrado y segundo lo pasamos a la Fiscalía. No recuerdo que yo haya leído este informe porque son tres cuerpos. Como se entenderá, es imposible para el presidente leerlo con tantas cosas”, dijo el jueves.

De momento, la Fiscalía tendrá que determinar dónde y cómo se perdió el tercer informe.

Los ‘productos’ del peritaje

Primero

El primer informe fue entregado en diciembre de 2012 por el perito Roberto Meza Niella y en este se detallaba el plan de trabajo de la investigación. Fue recibido por la actual secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez. Ella es una de las mencionadas por la defensa de la familia para que testifique en la Fiscalía.

Segundo

En el segundo producto, de mayo de 2013, se establecía que la muerte de Jorge Gabela no fue provocada por delincuencia común. “Por eso se hizo un tercer documento, porque el contrato exigía que se fundamenten cuáles eran los móviles y los autores intelectuales de este caso”, dijo Meza Niella esta semana.

Tercero

Es el documento perdido. Lenín Lara afirmó que los ministros del anterior Gobierno lo analizaron, pero no lo aprobaron. En una declaración que hizo desde Esmeraldas prefirió no comentar el contenido del documento. Dijo que, por tener carácter reservado, era responsabilidad de la Presidencia publicarlo.

Los otros problemas de archivo

La Contraloría no pudo verificar en su totalidad el uso y manejo de la deuda pública contratada por el Gobierno de Rafael Correa. El Ministerio de Finanzas no dispone de un archivo completo y ordenado. Su justificación fue que en la mudanza al nuevo edificio de la Plataforma Financiera no había espacio para guardar todos los documentos.