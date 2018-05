Correa dice que desconocía sobre el secuestro de Balda

Casi dos horas le tomó al expresidente Rafael Correa dar su versión en la instrucción que investiga el secuestro, en Bogotá, Colombia, del activista político Fernando Balda.

El exmandatario compareció a la Fiscalía mediante videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Bélgica. Para recibir su testimonio estuvo el fiscal encargado Paúl Pérez Reina.

Los supuestos responsables directos del secuestro ocurrido en 2012, tres agentes policiales, fueron detenidos el pasado 20 de marzo. Uno de ellos se acogió a la cooperación eficaz y entregó información sobre las disposiciones que recibió en el caso.

Balda ha asegurado que su secuestro se produjo cuando vivía en Bogotá. A esa ciudad se mudó luego de que en el Ecuador se le inició un proceso por calumniar al expresidente Correa y fue condenado a dos años de cárcel. Además tenía una orden de prisión.

Fue la cooperación eficaz del agente la que posibilitó citar a Correa a dar una versión. Según Diego Chimbo, abogado de uno de los agentes, el exmandatario dijo que no conocía a Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, a quien se señala como uno de los responsables. Romero será vinculado a la instrucción el 31 de mayo a las 10:20 en la Corte Nacional junto con el excomandante de Policía Fausto Tamayo.

José Moreno, defensor del tercer procesado, consideró que en su versión Correa “se lavó las manos” porque, según él, el exmandatario aseguró que no conoció nada del secuestro, que en la Presidencia trabajan 600 personas y que él solo hablaba con sus ministros coordinadores.

Balda cree que tras su testimonio el expresidente “se hundió más de lo que ya estaba”. Aunque habría reconocido la existencia del secuestro, habría responsabilizado a los mandos desde el exministro coordinador Homero Arellano para abajo. Balda espera que Correa sea vinculado al expediente que se cierra el 18 de junio.

Alexis Mera, defensor del exjefe de Estado, dijo que el secuestro de Balda es un hecho lamentable, un tema repudiable y condenable. Pero aseguró que en la versión el exmandatario ha declarado que él no conocía el tema, que él no lo ha ordenado y si lo hubiera conocido lo habría desautorizado porque estas son cosas que no deben permitirse.

Para Mera, el activista Fernando Balda quiere hacer político el tema de su secuestro. Reiteró que hay muchos movimientos en la Presidencia que se hacen directamente sin consultar con el primer mandatario, por ejemplo viáticos, salidas y una serie de cosas. Para él, lo que ocurrió en el caso “fue un exceso policial que debería ser sancionado”.

Versiones

Con la de ayer, Rafael Correa ha rendido cuatro versiones en la Fiscalía. Fue citado además del caso de Balda por unas declaraciones sobre el ataque en San Lorenzo, Singue y Petrochina.

Nueva cita

El expresidente Rafael Correa deberá presentarse nuevamente en el Consulado de Ecuador en Bélgica el próximo 5 de junio. Ese día deberá dar una versión sobre el informe de la Contraloría de la deuda pública. MCV