Fernando Balda: “Estamos procurando que se respete el debido proceso”

El activista político Fernando Balda está a punto de conseguir su objetivo: vincular al expresidente Rafael Correa al secuestro que vivió en 2012.

- ¿Su objetivo es llevar a la cárcel a Rafael Correa?

- Mi objetivo es lograr una justicia ejemplar, esa justicia que a nosotros, las víctimas del correísmo, se nos negó durante una década.

- ¿No cree que en este caso existe un ánimo de venganza?

- Me suelen preguntar mis amigos: ¿Oye no te estás tomando esto de manera personal?, y les respondo: pero es que me quisieron matar. Esto es un tema de derechos humanos, pero a su vez lo que estamos procurando es que se respete el debido proceso y que se le dé a Rafael un juicio justo, el juicio que él nunca permitió para quienes fuimos sus víctimas y lo mirábamos desde abajo, desde el exilio y la persecución.

- Correa ha dicho que no conocía del caso. ¿No tiene razón porque él podría haber no estado enterado de todo en detalle?

- Mintió y él ha mostrado mucha incoherencia en sus declaraciones ante el fiscal, en Twitter y en sus videoconferencias. Al fiscal en su versión, acompañado de su abogado, dijo claramente que desconocía cualquier cosa que tenga relación con Fernando Balda, con su secuestro, con seguimiento o acciones en su contra, pero esto ha sido desmentido por el exsecretario de Inteligencia Rommy Vallejo, quien indica que el expresidente le dio órdenes verbales en el despacho y que él ejecutó yendo a Colombia a ubicarme y a darle al expresidente un informe sobre mis actividades y mi situación en ese país.

- ¿Por qué cree que fue tan importante para el Gobierno que le montó un operativo de secuestro para regresarlo al país?

- Hay muchos opositores y formas de hacer oposición, la mía fue siempre investigar casos de corrupción cercanos al expresidente, lo cual hice con frontalidad y siempre arriesgando mucho, creo que esa forma de hacer fiscalización contrarió al expresidente generó animadversión que llevó a convertirse en un acto criminal en mi contra.

- Usted se fue previo a que se emita una orden de prisión. ¿No cree que un afán de justicia pudo motivar su búsqueda?

- El mismo sistema judicial da cuenta que lo que yo tenía era una condena por injurias por dar una entrevista en televisión, por ejercer mi derecho a denunciar la corrupción, no estaba ni por robar, ni por un acto oscuro. Y ha dicho Rommy Vallejo que me fueron a perseguir a Colombia porque el Gobierno tenía un caso de injurias contra mí. Aquí Rafael Correa dio órdenes verbales para que, sin un mecanismo judicial competente, a través de Fiscalía, cooperación internacional o a través de policía, se ejecute una búsqueda en mi contra que se realizó al margen de la ley y de forma ilegal.

- ¿Además de las versiones, qué cosas hay contra Correa?

- El exministro Arellano ha dicho que el Ministerio solo se encargaba de los enlaces interinstitucionales, que no ejecutaba la parte operativa, ni técnica, ni logística y también ha dicho cuando le preguntó la fiscal quién le daba órdenes al director de la Senain y dijo el presidente Correa sin pasar por mí. Un segundo funcionario con rango de ministro desmiente a Correa por segunda vez, ya no es uno, son dos.

- ¿En la línea de mando, quién más está involucrado?

- Creo que aquí tiene que responder el Ministerio del Interior, que era el jefe de la Policía. Hubo varias cadenas de mando, la una del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, Policía desde la Comandancia hasta la Dirección de Inteligencia y había otra cadena de civiles reclutados por departamentos de Inteligencia que operaron.

- Qué roles tuvieron la Senain y la UGSI en su secuestro?

- Sabemos que la Senain proporcionó fondos para ejecutar el secuestro, los fondos que están a la vista, han sido comprobados, son viáticos autorizados por la secretaria de Correa María Luisa Donoso. En la otra cadena de mando, la dirección de Inteligencia existen dos cheques por 10 mil dólares y otro por 11 mil que son parte de otros dineros que sabemos que no fueron los únicos.