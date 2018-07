Tannya Varela: “Tenemos un grave problema con la ruptura familiar”

Hace un mes, asumió por segunda ocasión la Comandancia de la Zona 8 de la Policía Nacional (comprende Guayaquil, Durán y Samborondón) para contribuir en la seguridad ciudadana. Hace dos semanas, la general Tannya Varela Coronel se vio obligada a quejarse por decisiones judiciales que mandan al traste el trabajo operativo de la institución.

- ¿Por qué presentar quejas y no acatar la decisión judicial?

- No es que no hemos acatado las decisiones judiciales... presentamos la queja con la finalidad de que se consideren todos los elementos de prueba que habíamos presentado dentro de la audiencia de formulación de cargos... todo lo que se hizo es poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura para que sea analizado.

- ¿Habría algún apuro de los investigadores que no sustentan con suficientes elementos de convicción esas aprehensiones?

- No, esto fue una unidad especial que realizó este trabajo que se demoró cuatro meses... nuestras unidades especializadas son muy cautas, muy prudentes, muy profesionales, saben cuándo tienen que operar. Ellos no operan bajo ninguna presión, ni tampoco bajo ninguna circunstancia que no amerite la conclusión del caso...

- Estos ‘roces’, policía-jueces y, en ocasiones fiscales, no es de ahora. ¿No considera que, en el fondo, son las leyes las que permiten estas situaciones?

- Roces no han existido. Hay muchos jueces y fiscales que son muy probos... cada cual tiene que dar la explicación no que la policía pide, sino que la ciudadanía exige.

- Pero en el fondo molesta tener que trabajar en un caso, para que después se diluya con estas resoluciones.

- A nosotros esto no nos incomoda, amilana o desmotiva. Esto es parte de nuestro trabajo, todos los días nos levantamos con ese espíritu y compromiso de trabajar para la ciudadanía...

- ¿Existen leyes prodelincuenciales, como dice el alcalde Nebot?

- Son otras instancias a las que les corresponde analizarlas y responder ante esta situación.

- Desde el Municipio hay mucha preocupación por la seguridad de Guayaquil. ¿Necesita la Policía ese apoyo y coordinación con la Alcaldía para enfrentar a la delincuencia, como se hacía antes del anterior Gobierno?

- La participación de la autoridad local es importante para la seguridad ciudadana. Nosotros nos manejamos con una trilogía de trabajo: autoridad, ciudadanía y policía. Cuando este triángulo de la vida no está completo, no podemos hablar de un verdadero trabajo para poder generar a la ciudadanía seguridad. Estamos trabajando no solo con la autoridad local, sino con todas las instituciones del Estado...

- ¿Pero sí se necesita ese apoyo desde la Alcaldía que antes proporcionaba hasta logística?

- A nosotros nos provee el Estado... más bien lo que nosotros hacemos es coordinar acciones de tipo social, porque no solo es llenar las calles de patrulleros y policías sino, más bien, que analicemos cuál es el verdadero problema social por el que estamos atravesando y hacia eso se vaya generando una política pública.

- ¿Cuál es esa problemática?

- Tenemos un grave problema con la ruptura de la familia, que hoy se ve tan evidente en todo lo que estamos pasando.

- ¿Cómo en qué?

- En los menores de edad. Vemos a muchos niños que están inmiscuidos dentro del consumo. Del consumo vemos a menores de edad que ya están en organizaciones delictivas. Esto también obedece a un análisis... qué es lo que está pasando dentro de la familia... debemos analizar y no pensar que la policía es la que tiene que darle solución a los problemas... la Policía de la Zona 8 tiene 4.000 llamadas al mes, por violencia contra la mujer y su entorno familiar. Todo ese tiempo que uno distrae para atender estos problemas interpersonales lo podemos dedicar a las calles, los bienes...

- El Ministerio del Interior y la Policía aseguran con cifras que ha disminuido la inseguridad en la ciudad, pero la percepción ciudadana sigue siendo otra.

- La seguridad ciudadana es objetiva, la percepción ciudadana es subjetiva... Los eventos quizá son menores, pero la violencia es mayor.

- Y eso sí es una realidad.

- Claro... la percepción la estamos trabajando en los barrios de manera directa, haciéndoles ver que mientras más organizados estén, menos oportunidades va a tener el delincuente de actuar... no son ciudades más seguras las que más policías tienen, sino la que más organizada se encuentre.

- El microtráfico aparece como la madre de todos los delitos, ¿qué se está haciendo para enfrentarlo?

- Como policías continuamos trabajando en la desarticulación de todas estas organizaciones dedicadas a tratar de ingresar sustancias sujetas a fiscalización a las ciudades y también lo estamos haciendo contra el microtráfico... acá tiene que haber la participación de otras entidades del Estado como MIES, Salud, Educación, con las cuales tenemos mesas técnicas en los comités de seguridad...

- ¿Qué sectores son los más conflictivos por este delito?

- Hemos visto que se encuentran muchos indigentes que consumen y que generan a la ciudadanía esta percepción de inseguridad, en los puentes han hecho como viviendas. Estamos trabajando para recuperar estos puentes... y a ellos ubicarlos en algún lado...

- ¿Cómo estamos en cifras?

- Estamos menos 2.151 eventos en relación al año anterior. El delito que más hemos disminuido y que genera mayor percepción de inseguridad es el robo a personas, a la fecha tenemos menos 1.132 eventos. Estos eventos se han focalizado en dos territorios: en el distrito 9 de Octubre y Modelo (centro de la ciudad)... desde hace un mes ya tenemos un dispositivo específico de 50 motorizados que se encargan única y exclusivamente de cubrir esas rutas críticas. Seguimos trabajando con la finalidad de convertirlas en rutas seguras... pero también hay un dispositivo de policías judicial y de inteligencia.

- En el plano personal, ¿cómo comparte el tiempo entre la familia y la Policía?

- Cada vez menos veo a mi familia, a pesar de que vivo acá...

- ¿Cómo es la general Varela como madre, como mujer, como esposa?

- Bien estricta.

- ¿No deja de ser la general?

- No, tampoco así. Uno marca la diferencia, sino no podríamos mantener un hogar... yo disfruto mucho el poco tiempo que paso en casa con mis tres hijos que ya son hombres... pero no dejan de ser mis niños... siempre junto a un hombre maravilloso...

- Y de la profesión también.

- Sí, siempre manifestaré que por el apoyo incondicional, paciencia y comprensión de mi esposo estoy donde estoy...

- ¿Ya no es la general con él?

- Para nada.

- Pero tampoco la subalterna.

- Tampoco, estamos en igualdad de condiciones...

- ¿Y con padres policías, alguno de sus hijos tiene esa vocación o seguir la carrera?

- No, ninguno, por el mismo hecho de que nunca han tenido la oportunidad de tener a mamá y papá en casa cuando ellos quieren, sobre todo en feriado...